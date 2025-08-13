Rashford sufre por el United

Un club en el que se inició hace casi 20 años, con el que aún tiene contrato y que lo cedió a préstamo al Aston Villa en los últimos seis meses, antes de hacer lo propio con Barcelona.

En diálogo con "The Rest is Football", el podcast del ex goleador inglés Gary Lineker, el futbolista de 27 años aludió a la pérdida del histórico brillo de los "Diablos Rojos" tras la partida del histórico entrenador escocés Alex Ferguson y los comparó con Liverpool, que de la mano del alemán Juergen Klopp en su momento inició un camino de crecimiento que lo devolvió a los primeros planos en la Premier League y de Europa.

"En los tiempos de Ferguson se aplicaban los mismos principios para el primer equipo y para los planteles de las divisiones inferiores, pero si se cambia permanentemente de conductor, no se puede esperar ganar un campeonato. Hay que ser realistas.

Hemos tenido muchos entrenadores en estos últimos años, muchas ideas y estrategias distintas que, al final, hicieron que el equipo se convierta en tierra de nadie", comentó Rashford.

El delantero fue cedido a préstamo a comienzos de este año al Aston Villa tras la llegada del técnico portugués Ruben Amorin y luego desembarcó en Barcelona, donde espera lograr continuidad para seguir en carrera por un lugar en la selección nacional entrenada por el alemán Thomas Tuchel a un año de disputarse el Mundial que albergarán Estados Unidos, México y Canadá.

Mientras tanto, su corazón sigue latiendo por el United, del cual es fanático, tal como él mismo afirma al confesar que la actual situación del club de sus amores lo afecta y lo amarga "no sólo como futbolista, sino como hincha".

Consultado sobre quiénes fueron los técnicos que más influyeron en su carrera, Rashford no dudó en enumerar al neerlandés Louis van Gaal, "que siempre apostaba por el buen juego", al noruego Ole Gunnar Solksjaer y al portugués José Mourinho, el cual -dijo- "también quería que el equipo jugase bien, pero no le importaba si lo hacía mientras ganara. Nunca había tenido un entrenador tan obsesionado con ganar, que era lo único que le importaba", reiteró. (ANSA).