Rastros de la mayor erupción volcánica con diferencia durante el Holoceno, ocurrida hace 7.300 años, han sido descubiertos en la caldera submarina de Kikai, al sur de Japón.

En su artículo publicado en el Journal of Volcanology and Geothermal Research, los geocientíficos de la Universidad de Kobe relatan que una erupción ocurrida hace 7.300 años expulsó una gran cantidad de productos volcánicos (cenizas, piedra pómez, etc.) que se asentaron en un área de más de 4.500 kilómetros cuadrados alrededor del lugar de la erupción. Con un volumen equivalente de roca densa de entre 133 y 183 kilómetros cúbicos, el evento fue la mayor erupción volcánica que haya tenido lugar dentro del Holoceno (los 11.700 años más recientes de la historia de la Tierra después del final de la última edad de hielo) conocida por la ciencia.

En el proceso de su análisis, el equipo de investigación confirmó que las sedimentaciones en el fondo del océano y las depositadas en las islas cercanas tienen el mismo origen y a partir de su distribución alrededor del lugar de la erupción pudieron aclarar la interacción entre el flujo piroclástico y el agua. Se dieron cuenta de que la porción submarina del flujo podía viajar grandes distancias incluso cuesta arriba.

Sus hallazgos arrojan nuevos conocimientos sobre la difícil dinámica de los megaeventos volcánicos que pueden resultar útiles para identificar los restos de otros eventos, así como para estimar su tamaño.

En un comunicado, el autor principal Seama Nobukazu explica: "Las grandes erupciones volcánicas como las que aún no ha experimentado la civilización moderna se basan en registros sedimentarios, pero ha sido difícil estimar los volúmenes eruptivos con alta precisión porque muchas de las eyecciones volcánicas depositadas en la tierra se han perdido debido a la erosión. Pero las erupciones de calderas gigantes son un fenómeno importante en geociencia y, como también sabemos que influyeron en el clima global y, por tanto, en la historia humana en el pasado, comprender este fenómeno también tiene importancia social".

Desde este punto de vista, es fascinante pensar que el evento que creó una caldera del tamaño de una capital moderna fue de hecho el evento volcánico más grande desde que los humanos se extendieron por todo el mundo, añadió.