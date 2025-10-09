Ratcliffe da "tres años" a Amorim para triunfar en el Manchester United

El multimillonario británico Jim Ratcliffe, copropietario del Manchester United, juzgará a lo largo de "tres años" la capacidad de Ruben Amorim para ser un "gran entrenador", declaró en una entrevista emitida el jueves.

El portugués de 40 años cuenta con un historial mediocre desde su llegada en noviembre de 2024, tanto en el campeonato (15º la pasada temporada, 10º actualmente) como en copas nacionales.

Ratcliffe opina que el exentrenador del Sporting de Portugal, incluso si no "ha tenido la mejor de las temporadas", es un "buen tipo" que merece tiempo.

"Ruben debe probar que es un gran entrenador a lo largo de tres años. Es ahí donde yo me situaría", declaró en el podcast The Business, producido por The Times y The Sunday Times, el accionista minoritario (29% de las acciones) del Manchester United, encargado de operaciones vinculadas al fútbol.

La presión alrededor del luso aumentó luego de un mal inicio de temporada: tres derrotas en siete partidos de campeonato, además de caer eliminado en Copa de la Liga por un equipo de 4ª división.

Varias de las voces más influyentes en los medios deportivos ingleses, como Wayne Rooney, exjugador del Manchester United, o Jamie Carragher, han opinado que la relación entre el entrenador y el club mancuniano estaba destinada a fracasar. Amorim reconoció incluso que en ocasiones "tenía ganas de dimitir".

"En ocasiones no entiendo a la prensa. Quiere un éxito inmediato. Cree que es como un interruptor, ¿saben? Llegas, pulsas un botón y todo será de color rosa desde el día siguiente. No puedes dirigir un club como el Manchester United reaccionando de manera impulsiva a lo que digan ciertos periodistas que se lanzan cada semana", reaccionó Ratcliffe.

El fundador del grupo químico INEOS, popular en su llegada a Old Trafford, se ha echado a parte de la afición en su contra por medidas poco apreciadas: supresión de puestos y despidos, cese de comidas gratuitas para los empleados, etc.

"Los gastos eran simplemente demasiado elevados. Hay gente fantástica en el Manchester United, pero había también un cierto nivel de mediocridad y la organización se había vuelto demasiado pesada", se defendió.

"He sido muy criticado por suprimir las comidas gratuitas, pero nadie me ha regalado jamás una comida gratuita", justificó.

En septiembre, el club del noroeste de Inglaterra anunció pérdidas netas anuales por sexto año consecutivo, pero una cifra de negocios récord de 666,5 millones de libras (769 millones de euros, US$895,8 millones).

"Cuanta más liquidez tengas, mejor será tu equipo.

Es como en Fórmula 1: cuanto mejor sea tu coche, más rápido vas (...) Por ello hemos consagrado gran parte de nuestro primer año a asentar unas bases saneadas y duraderas para el club. Décimo antes del parón internacional, el Manchester United volverá a la acción en Premier League el 19 de octubre en Liverpool, vigente campeón e histórico rival de los Red Devils. jta/dam/mcd