Ratificada en apelación la cadena perpetua contra exministro cubano de Economía

La justicia cubana ratificó la sentencia de cadena perpetua por espionaje y otros delitos económicos dictada contra el exministro de Economía Alejandro Gil, tras desestimar su apelación, informó este sábado una fuente cercana al caso.

"Se han confirmado íntegramente ambas sentencias, sin modificación alguna tras los recursos" de apelación, dijo a la AFP una fuente que prefirió no revelar su identidad.

La defensa de Gil había recurrido las dos sentencias impuestas al exministro: una de prisión perpetua por delitos de "espionaje" y "actos en perjuicio de la actividad económica" y otra de 20 años de cárcel por cohecho, tráfico de influencias y evasión fiscal.

Ninguna autoridad oficial ha informado sobre la ratificación de las penas contra Gil, conocido por su cercanía al presidente Miguel Díaz-Canel, en el poder desde abril de 2018.

Gil, de 61 años y quien fue ministro de Economía y Planificación de Cuba desde julio de 2018 hasta febrero de 2024, fue condenado en dos juicios celebrados en noviembre en un tribunal de un barrio de la periferia de La Habana, a puertas cerradas y bajo total hermetismo.

Las autoridades no han informado para qué país o entidad se habrían llevado a cabo los actos de espionaje de Gil, a quien desde su repentina destitución hace casi dos años no se le ha vuelto a ver en público.

En primera instancia, la justicia cubana halló a Gil culpable de "cohecho, sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial y violación de los sellos oficiales e infracción de las normas de protección de documentos clasificados".

Asimismo, dijo que "incumplió procesos de trabajo con la información oficial clasificada que manejaba, la sustrajo, la dañó y finalmente la puso a disposición de los servicios del enemigo".