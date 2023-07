Raúl Chapado: "Si la marcha desaparece de los Juegos, nos estarían amputando una pierna y un brazo"

El presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Raúl Chapado, confesó este miércoles que "si la marcha desaparece" del programa olímpico en Los Ángeles 2028, a España "le estarían amputando una pierna y un brazo", aunque insistió en que World Athletics "jamás" lo ha planteado porque "no tiene ningún sentido".

"En los cuatro años que he sido miembro de World Athletics jamás se ha planteado esa posibilidad. Mi posición sería en contra. ¿Qué interés tendríamos en que salga del programa olímpico? Es el sector donde más invertimos como RFEA, porque tienen muchas posibilidades. Si desaparece, al atletismo español le estarían amputando una pierna y un brazo", aseguró Chapado en los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press, patrocinados por DAZN, Loterías y Apuestas del Estado, Repsol, UnicajaBanco y Vithas.

En pleno ciclo olímpico para París 2024 -resta justamente un año-, se ha cambiado la prueba de 35 kilómetros marcha por un experimento de relevo mixto de 2x2x10,548 kilómetros, adaptándose a los 42,195 kilómetros del maratón con 25 equipos. Una decisión que, según Chapado, responde a las condiciones marcadas desde el Comité Olímpico Internacional (COI), que tiene la última palabra sobre los eventos en los Juegos.

"World Athletics no ha cambiado de opinión, ha respondido a las exigencias del COI para tener un evento de marcha. Se ha adaptado a las exigencias el COI", explicó el presidente de la RFEA, que indicó que "era esto o nada".

El COI remarcó a World Athletics que ningún evento podía superar las 3 horas de duración, y la propuesta inicial de la Federación Internacional fueron los 35 kilómetros marcha masculinos y femeninos, pero el organismo no aceptó. "La segunda propuesta fue el 35 mixto, pero el COI se ha negado, porque no se adaptaba a lo que querían", comentó sobre una segunda opción.

"Hemos propuesto algo que se acoplaba porque si no, no habría nada. No estamos en contra del formato, pero no era el momento. Se puede abrir un debate sobre formatos y distancias, pero en los Juegos siempre tendrá la última palabra el COI", recordó el exatleta.

Así, Chapado quiso dejar claro que el presidente de World Athletics, Sebastian Coe, no tiene ningún acuerdo con el COI para la salida de la marcha del programa olímpico en 2028. "Decir eso es mentir. Estas cosas son muy fácil decirlas, pero hay que aportar pruebas. No hay persona más íntegra que Sebastian Coe, no se pueden lanzar amenazas ni mentir así", aseveró.

Como parte de su argumento, el dirigente defendió el "potencial" de la marcha española y recalcó que una salida de los Juegos "afectaría directamente a la financiación de todo" el atletismo nacional. "No tiene ningún sentido. Tenemos que proteger a los entrenadores que llevan años formándose en ser los mejores del mundo. Lo importante es proteger a los atletas y al atletismo español", repitió.

"No hay ninguna propuesta, son todo rumores. Llevo mucho tiempo hablando con el COI, con otras federaciones que también les afectaría. Me conocen como el pesado de la marcha, estoy constantemente luchando por la disciplina. Hay un debate interno entre las entidades y los comités, pero es permanentes. Pero si hay una propuesta (de salida del programa olímpico), la RFEA estaría en contra", enfatizó.

Europa Press