Raúl de Tomás: "Ir al Mundial de Catar sería el mayor logro de mi carrera"

El delantero del RCD Espanyol Raúl de Tomás confesó que ir al Mundial de Catar "sería el mayor logro" de su carrera deportiva tras encadenar su segunda convocatoria con la selección española, que volverá a Cataluña 18 años después para jugar un amistoso este sábado contra Albania en el RCDE Stadium de Barcelona.

"Sería para mí el mayor logro en mi carrera deportiva y en lo personal estar en un Mundial. Y en caso de que no suceda, estaré apoyando y animando a la selección como siempre he hecho", explicó el atacante madrileño en una entrevista a El Club del Deportista que recoge Europa Press.

De Tomás lleva catorce goles en liga con el Espanyol, el decimosegundo clasificado de la competición. "Sé que puede perjudicarme porque al final los equipos más punteros tienen más competiciones, más partidos y más oportunidades de gol", añadió el referente del conjunto blanquiazul.

"Soy una persona ganadora, me gustan los retos grandes y para mí es un privilegio ser un icono en este club. Mi objetivo es mejorar día a día y ayudar a este club a crecer para un futuro", expresó 'RdT', a quien le motiva "ser la estrella" del RCD Espanyol.

La primera llamada de la Selección llegó en noviembre al sustituir en la lista a Ansu Fati. "Me lo comunicó el delegado del Espanyol. Estaba en la playa y me llamó para decirme que me tenía que presentar el lunes en Las Rozas. Fue algo que jamás olvidaré y estoy muy agradecido a Luis Enrique y a todo su cuerpo técnico, por decidir contar conmigo", afirmó el delantero.