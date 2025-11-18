Raúl Fernández domina primeros ensayos invernales de MotoGP

El piloto español Raúl Fernández (Aprilia-Trackhouse) firmó este martes el mejor tiempo de los primeros ensayos invernales de cara a la temporada 2026 de MotoGP, sobre el circuito Ricardo Tormo, en Valencia, España.

Fernández superó por solamente 27 milésimas de segundo al italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), vencedor el domingo del último Gran Premio de 2025, en ese mismo circuito.

El subcampeón del mundo Álex Márquez (Ducati-Gresini) terminó en tercera posición.

En esta jornada, los doce primeros pilotos rodaron en menos de medio segundo de diferencia.

El campeón del mundo de 2024, el español Jorge Martín (Aprilia), que puso punto y final el domingo a una temporada marcada por ausencias y lesiones, firmó el 16º mejor tiempo.

Lesionado desde principios de octubre, el campeón del mundo Marc Márquez (Ducati) no estuvo presente el martes.

Estos primeros ensayos permitieron también que los pilotos que debutarán el año que viene en la categoría reina probasen sus futuras motos, entre ellos el brasileño Diogo Moreira.

El joven de 21 años, que se proclamó campeón de Moto2 el domingo, terminó en 21ª posición (de 22 participantes).

La temporada 2026 arrancará con el Gran Premio de Tailandia, del 27 de febrero al 1 de marzo.

Antes del inicio oficial de la temporada habrá un "shakedown" del 29 al 31 de enero en Sepang, Malasia, en el que participarán los pilotos de pruebas, los debutantes y algunas fábricas que benefician de concesiones.

Después, del 3 al 5 de febrero, habrá una primera sesión de entrenamientos libres abierta a todos los pilotos en Sepang, y una segunda el 21 y 22 de febrero en el circuito de Buriram, en Tailandia.

-- Clasificación de la primera sesión de entrenamientos invernales en el circuito Ricardo Tormo en Cheste, Valencia:

1. Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse) en 1:29.373

2. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) a 0.027

3. Álex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) 0.084

4. Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini) 0.177

5. Pedro Acosta (ESP/KTM) 0.208

6. Maverick Viñales (ESP/KTM-Tech3) 0.247

7. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) 0.268

8. Nicolo Bulega (ITA/Ducati) 0.288

9. Brad Binder (RSA/KTM) 0.338

10. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 0.358

...

16. Jorge Martín (ESP/Aprilia) 0.621

...

21. Diogo Moreira (BRA/Honda-LCR) 1.824

...

hdy/dam/ma