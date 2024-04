Raúl García anuncia su retirada a final de esta temporada

El centrocampista español Raúl García, de 37 años y actualmente en las filas del Athletic Club, pondrá el punto y final a su carrera deportiva al terminar la actual temporada 2023-2024, según confirmó este lunes el club vizcaíno, el cual junto al CA Osasuna y el Atlético de Madrid forman los equipos en los que ha jugado más de 600 partidos ligueros.

"Raúl García, una auténtica leyenda, ha decidido dejar el fútbol a los 37 años, una semana después de su mayor logro en el Athletic Club, la Copa, en la que hizo su último gran servicio al equipo hasta la fecha anotando con gran decisión el primer penalti de la tanda. Así se lo ha comunicado a sus compañeros esta mañana en las instalaciones de Lezama, en el gimnasio, el lugar en el que ha pasado horas y horas cada día para extender lo máximo posible su carrera", indicó el conjunto vasco.

El centrocampista navarro, reconvertido casi a delantero, es uno de los históricos de LaLiga EA Sports con 602 encuentros disputados hasta el momento, cifras sólo superadas por el portero Andoni Zubizarreta y el extremo Joaquín Sánchez, ambos con 622. Terminaba contrato este 30 de junio y ha decidido no alargar más su carrera deportiva después de una temporada donde no había tenido muchas oportunidades con sólo 196 minutos en Liga.

El de Zizur suma 356 partidos en nueve temporadas en el Athletic (2015-2024), a los que hay que unir los 329 del Atlético de Madrid (2007-2011 y 2012-2015) y los 126 de Osasuna (2004-2007 y 2011-2012), club en el que se formó. En total, tiene 811 encuentros como profesional entre todas las competiciones, con un total de 148 tantos anotados y con un total de nueve títulos.

Con el Atlético, donde le costó hacerse con un puesto, ganó la Liga de 2014, la Copa del Rey de 2013, las Supercopas de Europa de 2010 y 2012, la Supercopa de España de 2014 y las Ligas Europa de 2010 y 2012, además de jugar la final de la Liga de Campeones en 2014, mientras que con el Athletic Club, además de la reciente Copa del Rey, también sumó una Supercopa de España en 2021. Con la selección española tan sólo fue internacional en dos ocasiones en el 2014.

"llega el momento de cerrar esta bonita aventura"

"Al final en la vida van pasando etapas, hay momentos, y ahora llega el momento de cerrar esta bonita aventura y empezar otra. No es fácil porque siento que soy uno de los privilegiados que le encanta su trabajo, que le encanta venir a entrenar, que obviamente llevo toda mi vida haciendo una rutina muy parecida a la que he estado haciendo estos años, pero también soy una persona siempre muy cabal de los momentos", aseguró Raúl García en un vídeo facilitado por el Athletic Club.

El navarro advirtió que "es más un tema a nivel mental" y que por ello lo ve como "el momento ideal". "Mi último año me gustaría que hubiese sido bonito, fácil, me refiero a no sufrir, a no pasar momentos complicados que también tiene el fútbol, y en ese sentido ha sido precioso", remarcó.

"La decisión de no seguir no ha dependido de ganar el título porque ya lo tenía bastante claro hace unos meses, pero como colofón creo que es especial y algo diferente que me llena para poder sentirme más orgulloso si cabe. También tiene sus contras porque sabes que el año que viene el equipo juega Europa, que es algo que hemos intentado pelear mucho sobre todo en los últimos años. Afortunadamente prefiero que el equipo haya estado bien el año y me pueda retirar con la conciencia tranquila", añadió.

El navarro no esconde que "a veces hasta te asusta" el ver lo que ha ido "consiguiendo". "Soy una persona que ha intentado aprovechar el camino, el día a día y no pensar más allá del momento en el que estaba, y creo que eso me ayudaba a poco a poco ir haciendo una historia bonita y con muchas cosas que poder contar y, sobre todo, de sentirme orgulloso", afirmó García que se va "con un 'cachito' de corazón siendo esa parte de 'athleticzale'".

"Estoy muy agradecido por el cariño que he recibido siempre, porque entiendo que han visto mi manera de ser, entiendo que han visto que tengo muchas similitudes con lo que representamos. Y siempre ha sido desde el respeto. Me he dejado todo lo que he tenido, he intentado siempre pensar en mis compañeros y en el club", sentenció.

Por su parte, el Athletic Club dejó claro que ha sido "un auténtico honor que un futbolista de su enorme categoría" haya estado "casi una década" defendiendo sus colores. "Hablamos de un jugador que se marcha con un enorme reconocimiento profesional y futbolístico, y con la vitrina de trofeos a rebosar. Un 'león' inolvidable", elogió.