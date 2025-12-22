Raúl Jiménez, de penal, da el triunfo al Fulham sobre el Nottingham

El Fulham se alejó de la zona de descenso de la Premier League y dejó al Nottingham Forest inmerso en la lucha por la permanencia, al vencer 1-0 de local el lunes con un penal del mexicano Raúl Jiménez.

El equipo de Marco Silva comenzó el día solo dos puntos por encima del Forest, que ocupaba el primer lugar fuera de zona de relegación.

El gol del mexicano Jiménez en los descuentos de la primera parte (45+5') desde los doce pasos en Craven Cottage, en Londres, le permitió distanciarse 10 puntos de los puestos de descenso.

Mientras que los temores de descenso del Fulham se disiparon de cara a la Navidad, el Forest se encuentra a solo cinco puntos del West Ham, el primero en zona de caída a la Championship (segunda división).

El Forest había ganado seis de sus últimos ocho partidos en todas las competiciones y la victoria 3-0 del fin de semana pasado contra el Tottenham se consideró una muestra de su mejoría bajo la dirección de su nuevo entrenador, Sean Dyche.

Pero el Fulham truncó el buen presente del Forest al recuperarse de su derrota de cuartos de final de la Copa de la Liga la semana pasada contra el Newcastle.

El Fulham no contaba con Samuel Chukwueze, Alex Iwobi ni Calvin Bassey, quienes están representando a Nigeria en la Copa de Africa de Naciones 2025.

Pero eso no impidió que los Cottagers consiguieran su segunda victoria consecutiva en la Premier, tras vencer al Burnley el fin de semana anterior.