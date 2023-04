Ravens acuerdan por un año con Odell Beckham Jr.

Los Ravens de Baltimore le dieron una actualización muy necesaria a su cuerpo de wide receivers al acordar un contrato con Odell Beckham Jr.

Beckham llegó a un acuerdo por un año por un contrato que podría alcanzar los 18 millones de dólares, incluidos 15 millones garantizados, dijo una persona con conocimiento del acuerdo a The Associated Press. La persona habló en condición de anonimato debido a que el contrato no ha sido firmado oficialmente.

Beckham, de 30 años, no jugó la temporada pasada después de una cirugía para reparar el ligamento anterior cruzado de una rodilla. Ahora se une a un equipo de Baltimore que tiene una situación de incertidumbre en la posición de quarterback. Los Ravens usaron la etiqueta de jugador franquicia en Lamar Jackson, quien solicitó ser intercambiado.

Incluso con Jackson, el juego aéreo de los Ravens fue limitado por una falta de producción de sus receptores. Rashod Bateman solamente jugó seis partidos y, aparte del tight end Mark Andrews, ningún jugador de Baltimore alcanzó siquiera las 500 yardas por recepción.

Beckham tiene cinco temporadas con 1.000 yardas, aunque ninguna desde 2019 con Cleveland. Su más reciente participación en temporada fue en 2021, cuando atrapó 44 pases para 537 yardas y cinco touchdowns en 14 partidos con los Browns y los Rams.

Anotó en la victoria de los Rams en el Super Bowl esa temporada, aunque también se lesionó la rodilla en ese partido.

Sin importar quien sea el quarterback, cuando Beckham está en su mejor nivel, representa una gran amenaza capaz de producir jugadas memorables. Desde que debutó con los Giants de Nueva York en 2014, tiene 531 recepciones para 7.367 yardas y 56 anotaciones.

Beckham fue llamado al Pro Bowl en sus primeras tres temporadas. Es uno de tres jugadores en la historia de la NFL, junto con Justin Jefferson y Michael Thomas, que sumó 80 recepciones y 1.000 yardas por recepción en sus primeras tres temporadas.

___

Rob Maaddi contribuyó a este despacho.

