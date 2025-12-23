Ravens, Broncos, 49ers y Seahawks lideran con seis jugadores seleccionados al Pro Bowl

Seis jugadores de los Ravens de Baltimore, Broncos de Denver, 49ers de San Francisco y Seahawks de Seattle fueron seleccionados para los Juegos del Pro Bowl.

El campeón defensor del Super Bowl, los Eagles de Filadelfia, junto con los Cowboys de Dallas, los Lions de Detroit y los Chargers de Los Ángeles, tendrán a cinco jugadores.

El actual MVP de la NFL, Josh Allen, Drake Maye y Justin Herbert son los quarterbacks de la AFC. Sam Darnold, Dak Prescott y Matthew Stafford son los QBs para la NFC.

Travis Kelce de Kansas City fue seleccionado para su 11º Pro Bowl, empatando con Jason Witten en el segundo lugar entre los alas cerradas, solo detrás del miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional Tony Gonzalez (14).

Diecinueve jugadores fueron elegidos por primera vez, incluidos los esquineros de los Eagles Quinyon Mitchell y Cooper DeJean, el corredor de los Dolphins De’Von Achane y el receptor abierto de los Cowboys George Pickens.

El tackle de los Chargers Joe Alt fue seleccionado a pesar de haber jugado solo seis partidos antes de sufrir una lesión de tobillo que puso fin a su temporada.

Los Jaguars de Jacksonville, líderes de la AFC Sur (11-4), solo tuvieron un jugador seleccionado: el centro largo Ross Matiscik.

Los Jets, Saints y Vikings fueron los únicos equipos sin un representante.

Kyle Juszczyk de San Francisco se dirige a su 10º Pro Bowl, el mayor número para un fullback. El tackle izquierdo de los Niners, Trent Williams, es el cuarto liniero ofensivo seleccionado para 12 Pro Bowls desde 1970, uniéndose a los miembros del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional Bruce Matthews (14), Randall McDaniel (12) y Will Shields (12).

El guardia de los Colts, Quenton Nelson, es el segundo liniero ofensivo en ser seleccionado para el Pro Bowl en cada una de sus primeras ocho temporadas desde 1970, uniéndose al miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional Joe Thomas (10).

Ja’Marr Chase de Cincinnati es el tercer receptor abierto en ser seleccionado para el Pro Bowl en cada una de sus primeras cinco temporadas desde 1970, uniéndose a Tyreek Hill (8) y A.J. Green (7).

El cazador de los Packers, Micah Parsons, es el primer jugador defensivo en ser nombrado para el Pro Bowl en cada una de sus primeras cinco temporadas desde Aaron Donald (10).

Jalen Ramsey, un esquinero seleccionado siete veces para el Pro Bowl, lo logró como free safety en su primera temporada con los Steelers.

Las selecciones de jugadores fueron determinadas por los votos consensuados de los aficionados, jugadores y entrenadores, con el voto de cada grupo contando como un tercio del total.

Este es el cuarto año de los Juegos del Pro Bowl después de que la NFL eliminara su juego de estrellas de contacto completo y lo reemplazara con competencias de habilidades durante una semana y un juego de fútbol bandera.

Los eventos se jugarán en San Francisco antes del Super Bowl. Los miembros del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional Jerry Rice (NFC) y Steve Young (AFC) entrenarán a los equipos en el enfrentamiento de fútbol bandera el tres de febrero.

___

AP NFL: https://apnews.com/hub/NFL