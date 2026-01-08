Ravens enfrentan futuro incierto tras el fin de la era Harbaugh

En tres décadas de existencia, los Ravens de Baltimore han tenido dos propietarios principales, dos gerentes generales y tres entrenadores en jefe. Lograr tal estabilidad en la NFL es difícil y no debe darse por sentado.

Ahora la franquicia se dirige por un camino incierto tras despedir a John Harbaugh. Es un riesgo que el dueño Steve Bisciotti claramente sintió que valía la pena correr.

“Nuestro objetivo siempre ha sido y siempre será ganar campeonatos”, afirmó Bisciotti en su declaración del martes al anunciar el despido de Harbaugh. “Nos esforzamos por desempeñarnos consistentemente al más alto nivel en el campo y ser un equipo y una organización de la que nuestros fanáticos se sientan orgullosos”.

Harbaugh fue contratado antes de la temporada 2008. Había sido asistente en Filadelfia, era el hermano mayor y menos famoso de Jim Harbaugh, el exmariscal de campo que en ese momento era entrenador universitario.

En su quinta temporada con los Ravens, John ganó un campeonato. Los Ravens vencieron en el Super Bowl a Jim después de que este último se convirtió en entrenador de los 49ers de San Francisco.

La etapa de John Harbaugh en Baltimore termina con seis títulos divisionales y cuatro viajes a la final de la Conferencia Americana en 18 años.

Desde que Lamar Jackson fue seleccionado en 2018, los Ravens han registrado el tercer mejor récord en la NFL en la temporada regular, mientras que sólo han logrado una foja de 3-6 en los playoffs. Las ventajas desperdiciadas y las derrotas por márgenes estrechos se volvieron comunes, y Baltimore puede haber sido el equipo más decepcionante de la liga este año, terminando con 8-9.

Como suele suceder cuando un entrenador es despedido, aquellos que se salvaron estarán bajo aún más escrutinio. En Baltimore, se trata de Jackson y del gerente general Eric DeCosta.

El talento de un Jugador Más Valioso

Jackson ya tiene dos premios a Jugador Más Valioso, y el mejor año del quarterback estrella podría haber sido 2024, cuando no ganó el trofeo. Lanzó para 4.172 yardas y 41 touchdowns esa temporada con apenas cuatro intercepciones, mientras que también corrió para 915 yardas.

Esta temporada, Jackson lidió con múltiples lesiones y no se vio tan cómodo cuando jugó. El resultado fue una temporada sorprendentemente mediana en la que no fue ni de cerca la amenaza terrestre que suele ser.

Pero aun así, con el título de división en juego el pasado fin de semana en Pittsburgh, Jackson puso a Baltimore en posición de ganar tres veces diferentes en el último cuarto, sólo para que la defensiva y los equipos especiales defraudaran a los Ravens.

Baltimore ahora tiene que decidir qué priorizará. ¿Debería el nuevo entrenador ser alguien contratado para sacar lo mejor de Jackson nuevamente, dentro y fuera del campo? ¿O están los Ravens confiados en que su mariscal de campo, que cumplió 29 años el miércoles, se recuperará principalmente por su cuenta, liberándolos para buscar quizás una opción más enfocada en la defensa?

Candidatos posibles

Los Ravens no necesariamente necesitan un entrenador que pueda tener éxito durante otros 18 años. Necesitan a alguien que pueda ganar en grande durante la oportunidad actual con Jackson. Un par de exasistentes de Baltimore ahora son coordinadores defensivos en otros lugares: Jesse Minter de los Chargers de Los Ángeles y Anthony Weaver de Miami.

Brian Flores, Kliff Kingsbury, Robert Saleh y Kevin Stefanski tienen experiencia como entrenadores en jefe con niveles de éxito variados.

El coordinador ofensivo de Seattle, Klint Kubiak, y el coordinador defensivo de los Rams de Los Ángeles, Chris Shula, podrían estar en la fila para sus primeras oportunidades como entrenadores en jefe.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes