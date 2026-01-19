Ravens entrevistan a Robert Saleh de 49ers y Joe Brady de Bills para el puesto de entrenador

OWINGS MILLS, Maryland, EE.UU. (AP) — Los Ravens de Baltimore han entrevistado al coordinador defensivo de los San Francisco 49ers, Robert Saleh, y al coordinador ofensivo de los Bills de Buffalo, Joe Brady, para su vacante de entrenador en jefe.

Los 49ers y los Bills fueron eliminados de los playoffs el sábado.

Saleh, en su segunda etapa dirigiendo la defensa de los 49ers, pasó más de tres años como entrenador de los Jets de Nueva York antes de ser despedido la temporada pasada.

Brady no ha sido entrenador en jefe, pero ha sido coordinador para los Bills y los Panthers de Carolina.

Los Ravens también han entrevistado a Mike McDaniel, Anthony Weaver, Jesse Minter, Jim Schwartz, Brian Flores, Kliff Kingsbury, Matt Nagy, Vance Joseph, Davis Webb, Klint Kubiak, Chris Shula y Nathan Scheelhaase. Kevin Stefanski fue entrevistado, pero posteriormente fue contratado por los Falcons de Atlanta.

Los Ravens despidieron al entrenador John Harbaugh a principios de este mes después de 18 temporadas a cargo. Harbaugh y los Giants acordaron términos el sábado para que él se convierta en el entrenador de Nueva York después de que la franquicia rápidamente lo convirtiera en su principal candidato.

