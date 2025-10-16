LA NACION

Rayo puede eximir a las aerolíneas de pagar compensaciones, según tribunal europeo

El máximo tribunal de la Unión Europea dictaminó este jueves que el impacto de un rayo en un avión puede considerarse una "circunstancia extraordinaria", lo que podría eximir a las aerolíneas de pagar compensaciones por retrasos prolongados o cancelaciones.

El caso fue remitido por un tribunal austríaco al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, luego de que un pasajero solicitara una indemnización a Austrian Airlines.

El viajero llegó con más de siete horas de retraso desde Rumania a Austria, después de que el avión en el que debía viajar fuera alcanzado por un rayo y tuviera que ser remplazado.

"El impacto de un rayo constituye una circunstancia extraordinaria que puede liberar a la aerolínea de la obligación de pagar compensación cuando da lugar a inspecciones de seguridad obligatorias", señaló el tribunal en un comunicado.

No obstante, indicó que corresponde al tribunal austríaco evaluar si la aerolínea adoptó "todas las medidas razonables" para evitar dicha circunstancia.

