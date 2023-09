ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — Los Rays de Tampa Bay están planificando su postemporada sin incluir al campocorto Wander Franco en la nómina.

Franco fue suspendido con goce de sueldo en forma indefinida por la oficina de las Grandes Ligas el mes pasado, mientras las autoridades en su natal República Dominicana lo investigan por una presunta relación con una menor de edad.

El miércoles por la noche, antes del partido ante los Angelinos de Los Ángeles, se preguntó al manager de los Rays Kevin Cash si el equipo estaba haciendo planes para la postemporada sin que Franco estuviera disponible.

Su respuesta fue afirmativa.

El jugador de 22 años, elegido al Juego de Estrellas, recibirá paga y acumulará tiempo de servicio mientras se mantenga la medida de licencia, bajo los términos de un acuerdo con el sindicato de peloteros, que no establece un plazo para tomar una decisión sobre si las Grandes Ligas impondrán una sanción disciplinaria.

Franco ingresó en la lista de jugadores restringidos por una semana el 14 de agosto, mientras las mayores abrían una investigación, tras una serie de publicaciones en las redes sociales, las cuales sugerían que el pelotero tenía una relación con una menor de edad.

The Associated Press no ha podido verificar el contenido publicado.

Las mayores informaron que el cambio a una licencia administrativa no constituyó una medida disciplinaria bajo la política conjunta del béisbol sobre violencia doméstica, agresión sexual y abuso infantil.

Las Grandes Ligas esperarán hasta que la investigación en República Dominicana concluya para decidir si habrá una sanción.

Tanto las mayores como el sindicato acordaron la política de violencia doméstica en 2015.

Franco tiene salarios de 2 millones de dólares en esta y la próxima campaña. Son parte de un contrato por 11 años y 182 millones vigente desde 2022.

Está en su tercera campaña dentro de las Grandes Ligas y batea para .281, con 17 vuelacercas, 58 impulsadas y 30 robos en 40 intentos a lo largo de 112 duelos.