Raysut Cement Obtiene las Certificaciones CE y NF de Conformidad con los Estándares Europeos y Se Prepara para Exportar a Países de la UE

En un respaldo significativo que apoyará las exportaciones a los mercados de la Unión Europea (UE), el mayor fabricante de cemento de Omán, Raysut Cement Company (RCC), ha recibido las certificaciones CE y NF, dos estrictas normas de calidad global que validan el cumplimiento de RCC con los estándares de la UE en la producción de cemento.

La RCC, que cotiza en la Bolsa de Valores de Mascate (Muscat Stock Market, MSM), indicó que las certificaciones llegan en un momento en que está ampliando las exportaciones a mercados globales más nuevos. Actualmente, el 50 % de la producción de la empresa se exporta a África Oriental, India, Maldivas, Sudáfrica y las islas del océano Índico.

“Consideramos que las certificaciones CE y NF son un testimonio de nuestro compromiso para mejorar constantemente la calidad de los productos y los procesos de acuerdo con las rigurosas regulaciones globales de seguridad, calidad y medioambiente”, expresó Joey Ghose, director ejecutivo del grupo.

El marcado CE (Conformité Européenne), anteriormente conocido como marcado EC, es obligatorio para vender determinados productos en el Espacio Económico Europeo (European Economic Area, EEA) desde 1985. El marcado NF de la entidad de certificación AFNOR es una norma de cumplimiento francesa que garantiza la seguridad, la calidad, la capacidad de uso y el rendimiento de los productos.

“Las certificaciones se adaptan a nuestra estrategia de exportación para mercados más nuevos, ya que el marcado CE que respalda el cumplimiento de las regulaciones ecológicas, de salud y seguridad de la UE nos permite comercializar nuestros productos en Islandia, Liechtenstein y Noruega”, expresó el Sr. Ghose.

La obtención de las certificaciones también coincidió con el logro de un nuevo pedido de exportación de RCC por parte de la Isla de la Reunión en el océano Índico occidental, y ya se ha firmado un contrato anual con Enterprise Audemard Group de la isla francesa para enviar 8000 toneladas métricas de cemento cada mes. La otra parte ya ha recibido el primer envío. Además, RCC está planeando instalar una unidad de molienda en Madagascar para aprovechar el crecimiento con respecto al año anterior del 7 al 8 % en el mercado de ese país.

RCC cuenta con una producción actual de 6 millones de toneladas métricas de cemento, que se espera que aumente a 10 millones para 2022 y luego a 22 millones de toneladas. El Sr. Ghose expresó que la pandemia de la COVID-19 ha planteado un gran desafío en el mercado, pero RCC lo estuvo enfrentando con éxito sin cambios en el liderazgo o en la visión.

Recientemente, RCC había obtenido certificaciones de otras partes del mundo al aumentar su alcance de exportación. Dichas certificaciones son de BIS (Bureau of Indian Standards) (Buró de Estándares Indios), lo que le permite estabilizar su presencia en India, y de SABPS (South African All Brothers Products and Systems) (Sistemas y Productos para Todos los Hermanos Sudafricanos) para ayudar a RCC a aprovechar el mercado sudafricano.

El Sr. Salim bin Ahmed bin Alawi Al Ibrahim, director ejecutivo adjunto interino del grupo de RCC, expresó: “El cemento que ahora se produce en la planta de RCC en Salalah ha cumplido con el criterio medioambiental más estricto de contenido de cromo hexavalente (Cr6+) de menos de dos partes por millón. Además, la certificación NF abre nuevas oportunidades de mercado y ahora estamos presentando una marca de cemento de calidad superior a la de las colonias francesas en la Isla de la Reunión del océano Índico”.

El año pasado, RCC obtuvo la distinción de “CEO of the Year” (Director Ejecutivo del Año) para su director ejecutivo del grupo, Sr. Joey Ghose, tanto en los premios Oman Best Employer Awards como en los GCC Best Employer Awards del Employer Branding Institute, lo que reforzó la excelencia de la empresa en liderazgo, salud y seguridad, tecnología, capacitación y gestión del talento.

“Capacitamos regularmente a nuestros empleados en el lugar de trabajo y mediante viajes al extranjero para que mejoren sus habilidades. Esta capacitación nos ayuda a implementar estrictamente normas medioambientales, de calidad y seguridad en nuestras instalaciones de producción para mejorar los productos de acuerdo con la demanda global”, agregó el Sr. Al Ibrahim.

