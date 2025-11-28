RB Leipzig cede terreno en la Bundesliga tras empate ante Mönchengladbach

El RB Leipzig dejó escapar este viernes la oportunidad de acercarse al Bayern de Múnich en la Bundesliga al empatar 0-0 en su visita al Borussia Mönchengladbach, un resultado que ofrece a los muniqueses la posibilidad de ampliar su ventaja en la cima del campeonato alemán.

Con 26 puntos, Leipzig quedó a cinco del Bayern (31), que el sábado recibe al St. Pauli de Hamburgo.

El equipo de Vincent Kompany podría tomar ocho puntos de ventaja sobre los de Leipzig si vence a un St. Pauli que marcha decimosexto y arrastra ocho derrotas consecutivas en la Bundesliga.

El RB Leipzig también queda bajo presión del Bayer Leverkusen y del Borussia Dortmund (23 y 22 puntos, respectivamente), que se enfrentan el sábado en el duelo directo entre los perseguidores del Bayern.

El Stuttgart (22) y el Eintracht Fráncfort (20) también podrían aprovechar el domingo el tropiezo del Leipzig para reengancharse en la lucha por el segundo puesto.

En el Borussia Park, un gol de Franck Honorat para el Borussia Mönchengladbach fue anulado por un fuera de juego milimétrico al minuto 74.

El capitán de Leipzig, el internacional alemán David Raum, tuvo el triunfo en sus pies sobre el final, pero su disparo con comba dio en el poste de Moritz Nicolas (80').

tba/cl/raa/