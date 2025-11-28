LA NACION

RB Leipzig cede terreno en la Bundesliga tras empate ante Mönchengladbach

El RB Leipzig dejó escapar este viernes la oportunidad de acercarse al Bayern de Múnich en la Bundesliga al empatar 0-0 en su visita al Borussia Mönchengladbach, un resultado que ofrece a los muniqueses la posibilidad de ampliar...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
RB Leipzig cede terreno en la Bundesliga tras empate ante Mönchengladbach
RB Leipzig cede terreno en la Bundesliga tras empate ante MönchengladbachBundesliga

El RB Leipzig dejó escapar este viernes la oportunidad de acercarse al Bayern de Múnich en la Bundesliga al empatar 0-0 en su visita al Borussia Mönchengladbach, un resultado que ofrece a los muniqueses la posibilidad de ampliar su ventaja en la cima del campeonato alemán.

Con 26 puntos, Leipzig quedó a cinco del Bayern (31), que el sábado recibe al St. Pauli de Hamburgo.

El equipo de Vincent Kompany podría tomar ocho puntos de ventaja sobre los de Leipzig si vence a un St. Pauli que marcha decimosexto y arrastra ocho derrotas consecutivas en la Bundesliga.

El RB Leipzig también queda bajo presión del Bayer Leverkusen y del Borussia Dortmund (23 y 22 puntos, respectivamente), que se enfrentan el sábado en el duelo directo entre los perseguidores del Bayern.

El Stuttgart (22) y el Eintracht Fráncfort (20) también podrían aprovechar el domingo el tropiezo del Leipzig para reengancharse en la lucha por el segundo puesto.

En el Borussia Park, un gol de Franck Honorat para el Borussia Mönchengladbach fue anulado por un fuera de juego milimétrico al minuto 74.

El capitán de Leipzig, el internacional alemán David Raum, tuvo el triunfo en sus pies sobre el final, pero su disparo con comba dio en el poste de Moritz Nicolas (80').

tba/cl/raa/

LA NACION
Más leídas
  1. Juicio de Cecilia Strzyzowski: terminó la audiencia para debatir las penas del clan Sena
    1

    Juicio de Cecilia Strzyzowski: terminó la audiencia para debatir las penas del clan Sena

  2. Víctimas de terrorismo de EE.UU. buscan derribar un argumento clave de la Argentina
    2

    Giro inesperado en el juicio de YPF: víctimas de terrorismo en EE.UU. buscan derribar un argumento clave de la Argentina

  3. Piastri largará primero en la carrera sprint de Qatar, pero Colapinto no mejora: quedó otra vez último, detrás de Gasly
    3

    Franco Colapinto largará último la carrera sprint en Qatar: Oscar Piastri saldrá primero

  4. Apuntan a movimientos millonarios del financista ligado a Claudio Tapia con varios clubes
    4

    Activan la denuncia de la DGI contra el financista ligado a Claudio Tapia y apuntan a movimientos millonarios con varios clubes

Cargando banners ...