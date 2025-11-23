RB Leipzig vence al Werder Bremen y recupera el segundo puesto

El RB Leipzig se impuso 2-0 en casa al Werder Bremen, este domingo en la 11ª jornada de la Bundesliga, donde pudo mantenerse a seis puntos del líder Bayern de Múnich.

Los hombres de Ole Werner vuelven a un segundo puesto que habían cedido el sábado, siendo adelantados entonces por Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund.

El Bayern había vencido ese sábado por 6-2 al Friburgo y lleva un inicio de temporada casi perfecto en Alemania, con 10 victorias y un empate para sumar 31 puntos de 33 posibles.

El Leipzig acumula 25, conservando un margen de dos sobre el Bayer Leverkusen (3º), que el sábado había vencido 3-1 en el campo del Wolfsburgo.

Detrás, en un margen muy reducido, figuran con 22 puntos Borussia Dortmund (4º) y Stuttgart (5º). Con 20 unidades están también en la pelea por la zona Champions el Eintracht Fráncfort (6º) y el Hoffenheim (7º).

En el choque estelar de este domingo en la jornada alemana, Assan Ouédraogo (19 años) adelantó al Leipzig con un golpe con el pie izquierda en la entrada al área, alojando el balón en la escuadra del Werder en el minuto 63.

En un saque de esquina, el austríaco Xaver Schlager sentenció el partido con el segundo del Leipzig, en el 80.

Convocado recientemente con Alemania para paliar la ausencia de Nadiem Amiri, Assan Ouédraogo había marcado el lunes su primer gol en su debut con la selección de su país, en la victoria 6-0 sobre Eslovaquia en el último partido de la Mannschaft en la fase de clasificación al Mundial 2026.

La 11ª jornada alemana se completa este domingo con la visita del Unión Berlín (12º) al St Pauli (16º).

