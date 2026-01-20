RBC rebaja a Acciona Energía por la debilidad de balance y el riesgo para resultados

** RBC rebaja la calificación de la empresa española de energías renovables Acciona Energía a "" desde "" y recorta su precio objetivo un 13%, hasta 20 euros

** destaca la debilidad de los recursos eólicos, los retrasos en la puesta en marcha de los activos y unos ingresos por rotación de activos más lentos de lo esperado como factores que aumentan los riesgos para los beneficios de la compañía

** Afirma que cumplir los requisitos de calificación crediticia de Fitch requeriría 2.000 millones de euros en ventas adicionales de activos y una reducción significativa de los gastos de capital, lo que podría eliminar el crecimiento de los beneficios hasta 2028

** RBC prevé que el beneficio por acción en 2026-2028 se sitúe más de un 30% por debajo del consenso, advirtiendo de un mayor riesgo a la baja si la rotación de activos no produce las ganancias esperadas ** "Creemos probable una reducción significativa de las previsiones de Ebitda para 2026 y del crecimiento futuro anunciado en los resultados del ejercicio fiscal 2025", afirma RBC

** De 23 analistas, ocho califican el valor de "fuerte compra" o "compra", 12 de "mantener" y tres de "vender" - datos de LSEG (Información de Mireia Merino; edición en español de María Bayarri Cárdenas)