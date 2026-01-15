RBC rebaja Repsol a "infraponderar" ante el giro de las macros

** RBC rebaja la recomendación de la energética española Repsol a "infraponderar" desde "igual a sector" y las acciones caen un 6,4%

** Prevé que las nuevas capacidades de refino a nivel global se aceleren en 2026, mientras que los inventarios tanto de destilados como de gasolina se han ido relajando

** Dice que

** El rendimiento del flujo de caja libre de Repsol es inferior al de sus homólogos, lo que sesga a la baja la relación riesgo-recompensa

** RBC afirma que Repsol cotiza muy por encima de los niveles implícitos en las perspectivas macroeconómicas, incluso teniendo en cuenta la posible recuperación de fondos de Venezuela

** "La reciente rentabilidad superior (de Repsol) y el impulso negativo de los beneficios la dejan más expuesta a un retroceso que sus homólogas" - RBC ** 11 de 27 analistas recomiendan "fuerte compra" o "compra", 13 "mantener" y 3 "fuerte venta" o "venta", según datos de LSEG (Información de Marta Serafinko en Gdansk; editado en español por Paula Villalba)