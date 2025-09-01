R. Checa.- Detenido un hombre por atacar al ex primer ministro checo Andrej Babis durante un mitin

MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Policía de República Checa ha informado este lunes de que ha detenido a un hombre por supuestamente haber atacado al ex primer ministro checo Andrej Babis (2017-2021) durante un mitin preelectoral en la localidad de Dobrá, en el extremo oriental del país.

“Los agentes detuvieron al hombre inmediatamente después del ataque y el caso está siendo investigado por la Policía criminal de Frydek-Mistek. Además de Babis, otra mujer ha sido atendida y también se investigará el alcance de sus lesiones”, ha indicado.

Así, han determinado “provisionalmente la calificación legal como delito de alteración del orden público”, pero no han “descargado” mayores cargos al respecto, según ha señalado la Policía checa a través de su perfil en la red social X.

Una persona ha golpeado durante la jornada a Babis con un objeto metálico en la cabeza y, tras ello, le han llevado al hospital, donde le han realizado una prueba de rayos X. El portavoz de su partido político ANO, Martin Vodicka, ha confirmado que ya ha sido dado de alta, según recoge CT24.

Para el populista ANO, el ataque ha sido resultado del odio difundido por las formaciones políticas gubernamentales. Por su parte, el primer ministro, Petr Fiala, ha condenado el ataque contra Babis.

“La violencia no tiene cabida en la política”, ha declarado durante un evento electoral en el que ha añadido que está dispuesto a confrontar a su oponente en debates televisivos y a presentar argumentos contra sus políticas, que considera peligrosas.

Babis, cercano a partidos ultranacionalistas europeos, encabeza la lista de ANO a las elecciones a la Cámara de Diputados del país, que se celebrarán el 3 y 4 de octubre.