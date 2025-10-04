R.Checa.- El partido de Babis gana las elecciones legislativas checas, según resultados oficiales parciales

MADRID, 4 Oct. 2025 (Europa Press) -

El partido populista ANO (Sí) del ex primer ministro Andrej Babis, ha ganado las elecciones legislativas celebradas en República Checa entre el viernes y el sábado con un 36,94 por ciento de apoyo, según resultados parciales correspondientes al 75 por ciento del escrutinio.

En segunda posición se sitúa la alianza de centroderecha SPOLU (Juntos, 21,56 por ciento) del actual primer ministro del país, Petr Fiala, seguido del partido de centro Alcaldes e Independientes (STAN, 10,73 por ciento) y del partido de extrema derecha Libertad y Democracia Directa (SPD, 8,14 por ciento).

Cierran el listado el Partido Pirata Checo (8,05 por ciento), el ultraderechista AUTO (6,94 por ciento) y el grupo euroescéptico de izquierdas Stacilo!, encabezado por los comunistas y los socialdemócratas (4,54 por ciento), ya por debajo del 5 por ciento mínimo que establece la legislación electoral para obtener representación.

Con estos resultados, el partido de Babis podría tener que negociar para lograr la mayoría parlamentaria y lograr la investidura y ya se especula con posibles socios de coalición.

Desde el SPD, su vicepresidente, Radim Fiala, ha inicado que el ANO negociará "con cualquiera". "Es cierto. Negociarán, pero ya veremos si con el SPD en su conjunto o si elegirán a ciertas personas o partidos de la lista de candidatos del SPD", ha indicado en declaraciones recogidas por el periódico checo 'Lidové'.

Los resultados finales serán analizados por la Comisión Estatal Electoral el próximo lunes y, posteriormente, serán publicados de forma oficial. En caso de que exista la necesidad de presentar recursos, el plazo para ello se abrirá a partir del miércoles.