RDCongo.- ACNUR alerta de que el aumento de la violencia en RDC "agrava la crisis humanitaria" en Burundi

MADRID, 19 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha alertado este viernes de que el aumento de la violencia en República Democrática del Congo (RDC) está "agravando la crisis humanitaria" en Burundi, algo que suscita una "profunda preocupación".

En un comunicado, ACNUR ha expresado que la situación "ha alcanzado un punto crítico tras la afluencia repentina de personas refugiadas y solicitantes de asilo que huyen de la violencia en el este de RDC" y ha cifrado en 84.000 las personas que han escapado de la violencia desde principios de diciembre en Kivu Sur.

Esto eleva el número total de personas refugiadas y solicitantes de asilo congoleñas en el país a más de 200.000, según ha advertido, al tiempo que ha señalado que "miles de personas están desbordando los recursos locales y generando una emergencia humanitaria que requiere apoyo internacional inmediato".

"Las mujeres, los niños y las niñas son los más afectados: llegan exhaustos y gravemente traumatizados, con secuelas físicas y psicológicas de una violencia aterradora. Los equipos de ACNUR se han reunido con mujeres embarazadas que declaran no haber comido en días", recoge el texto.

En este sentido, ha advertido de que en Burundi "los centros de tránsito y los espacios informales donde se acoge a las nuevas llegadas han superado con creces su capacidad, en algunos casos hasta en un 200%, dejando a cientos de familias en condiciones insostenibles".

RIESGO DE ENFERMEDADES

"La grave escasez de agua y saneamiento aumenta el riesgo de brotes de enfermedades mortales, como el cólera y el Mpox. Es urgente contar con suministros, especialmente refugios, letrinas, agua, alimentos y material médico, para garantizar que las personas reciban la ayuda que necesitan", ha añadido.

Además, ha tildado de "críticas" las condiciones en los campos establecidos en Burundi, donde 21.000 refugiados han sido trasladados desde centros de recepción y tránsito. "Están expuestas a condiciones meteorológicas extremas en una zona de gran altitud donde las temperaturas nocturnas descienden bruscamente en medio de lluvias continuas", ha sostenido ACNUR.

Al otro lado de la frontera, en Kivu Sur (RDC), la violencia, los ataques con drones y los bombardeos han obligado a más de 500.000 personas a abandonar sus hogares, muchas de ellas desplazadas varias veces solo en este año. "Decenas de escuelas se han convertido en centros de acogida saturados y ya se han detectado los primeros casos de cólera. Los combates siguen limitando el acceso humanitario, dificultando la capacidad para llegar a quienes más lo necesitan", ha aclarado.

"Hacemos un llamamiento para poner fin al conflicto en el este de la RDC. Asimismo, instamos a las partes enfrentadas a cumplir plenamente los compromisos adquiridos en los recientes esfuerzos de paz para proteger a la población civil, garantizar un acceso seguro y sin trabas a la ayuda humanitaria y evitar más sufrimiento a millones de congoleños", apunta el documento.

En este sentido, la agencia de la ONU solicita US$47,2 millones (unos 40 millones de euros) para los próximos cuatro meses con el fin de dar ayuda a 500.000 personas desplazadas a nivel interno en RDC y otras 166.000 refugiadas en Burundi, Ruanda y otros países vecinos.