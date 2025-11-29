RDCongo.- Al menos 9 muertos y más de 20 desaparecidos en un naufragio en el gran lago congoleño de Mai-Ndombe

MADRID, 29 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Las autoridades congoleñas han confirmado por ahora que nueve personas han muerto y 20 se encuentran desaparecidas tras el naufragio este pasado jueves de una barcaza con 110 personas a bordo en el lago de Mai-Ndombe, en el oeste de República Democrática del Congo.

Unos 80 supervivientes siguen recibiendo atención médica tras el naufragio de la embarcación, que transportaba al menos 110 personas, que habían embarcado en Kiri e Inongo con destino a Kinshasa. Entre los desaparecidos hay niños, informa el portal Actualité.

El gobernador de la provincia homónima, Nkoso Kevani, ha anunciado este sábado la puesta a disposición de los supervivientes de un pesquero para garantizar su retorno mientras continúa la búsqueda para encontrar a todos los desaparecidos.

"Hemos atendido a los supervivientes a través del puesto de salud de Mokebene. Los cuerpos sin vida que se encuentran aquí serán trasladados de regreso a Inongo; las familias decidirán dónde serán enterrados", ha manifestado.

Las pésimas condiciones meteorológicas y el fallo de uno de los motores del barco por el impacto de una ola terminaron provocando el naufragio, de acuerdo con los testigos del medio congoleño.

El barco cumplía con las regulaciones, pero su tripulación insistió en seguir navegando a pesar del temporal hasta que ocurrió la desgracia en torno a las 16.00 del jueves, a 500 metros de la orilla.