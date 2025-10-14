RDCongo.- Aumentan a cerca de 20 los muertos por un ataque de un grupo vinculado a Estado Islámico en el este de RDC

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

El balance de muertos a causa del ataque perpetrado el lunes por presuntos integrantes de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), vinculadas al grupo yihadista Estado Islámico, contra una localidad situada en el este de República Democrática del Congo (RDC) ha aumentado a cerca de 20, según han confirmado las autoridades del país africano.

El coronel Alain Kiwewa, administrador del territorio de Lubero, donde se encuentra la aldea asaltada, Katanga Mukondo, ha afirmado que hasta ahora se han confirmado 19 fallecidos tras la "incursión por parte de terroristas de las ADF" en la localidad, ubicada en la provincia de Kivu Norte.

Los atacantes habrían incendiado además varias viviendas en la localidad de Vuyinga, unos ataques que han provocado un nuevo desplazamiento de población en la zona en busca de lugares más seguros ante el aumento de los asaltos por parte de las ADF en esta zona del país, tal y como ha recogido la emisora congoleña Radio Okapi.

La ADF surgieron en los años noventa en Uganda y son especialmente activas en el este de RDC, donde ha asesinado a miles de civiles. La formación sufrió una escisión en 2019 después de que su líder jurara lealtad a Estado Islámico en África Central (ISCA) --la rama del grupo yihadista en la región--, bajo cuya bandera actúa desde entonces.