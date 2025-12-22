RDCongo.- Decenas de muertos en un nuevo naufragio en República Democrática del Congo

MADRID, 22 Dic. 2025 (Europa Press) -

Decenas de personas han muerto y más de 50 están desaparecidas tras el naufragio de una embarcación, el 'HB Mbeya Mbeya', en el río Congo. En este barco viajaban unos 800 pasajeros, por lo que se teme que el sobrepeso la hiciera zozobrar.

El incidente ocurrió cerca de Ekunde, en la provincia de Ecuador, en República Democrática del Congo. La embarcación había zarpado del puerto de Lomata y su destino era Monkoto, en la provincia de Tshuapa, según fuentes citadas por el portal de noticias congoleño Actualité.

Fuentes como Cruz Roja, autoridades locales y familias de las víctimas aportan informaciones contradictorias, aunque parece que hay unos 300 supervivientes del total de 800 que se trasladaban en el barco.

Los cuerpos recuperados han sido enterrados de inmediato debido a su avanzado estado de descomposición mientras continúa la búsqueda en aguas del río.

El comisario fluvial de Mbandaka, Bienvenu Likoku Mwasa, ha sido arrestado por la policía para ser interrogado y hay también varios marineros detenidos por orden de la fiscalía militar.