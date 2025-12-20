RDCongo.- EEUU exige al M23 que culmine su retirada de Uvira como mínimo a 75 kilómetros de la estratégica ciudad

MADRID, 20 dic. 2025 (Europa Press) - Estados Unidos ha manifestado que la declaración de retirada de las milicias congoleñas del Movimiento 23 de Marzo (M23) en la estratégica ciudad de Uvira, en la provincia oriental de Kivu Sur, es insuficiente y los guerrilleros deberán recolocarse como mínimo a 75 kilómetros de la localidad. Durante el debate ante el Consejo de Seguridad para renovar el mandato de la misión de paz de la ONU en el país africano, la MONUSCO, la representante norteamericana ha aducido que el mero avance del M23 sobre la ciudad representa una violación de los acuerdos en curso y ha acusado a Ruanda una vez más de financiar al grupo armado y respaldar sus operaciones. "El compromiso del M23 de retirarse de Uvira, la ciudad, no es suficiente. Debe retirarse inmediatamente al menos 75 kilómetros de Uvira y volver a cumplir con todas las obligaciones asumidas en el marco de negociación", ha hecho saber la portavoz norteamericana. Durante las últimas 48 horas, por su parte, el Gobierno congoleño ha puesto en tela de juicio la veracidad de la retirada del M23 de la ciudad de Uvira. Primero, a través de las autoridades en la provincia de Kivu Sur, cuyo portavoz, Didier Kabi, habla de una estrategia de "disimulo" para romper la vigilancia internacional y preparar un nuevo asalto. "Los convoyes de jeeps que hemos observado saliendo de la ciudad estaban casi vacíos, transportando únicamente a conductores y algunos otros efectivos" y que el M23, en realidad, se está dirigiendo a las mesetas de Uvira para reunirse con grupos armados locales precisamente en Ninembwe, uno de los territorios, según las milicias, atacados esta madrugada por la coalición congoleña-burundesa. El portavoz del Gobierno congoleño, Patrick Muyaya, ha criticado igualmente el anuncio de la retirada como una "maniobra de distracción" antes de insistir en que el M23 se ha declarado a sí mismo como ajeno a cualquier tipo de negociación, comenzando por el llamado "acuerdo de Washington" que selló cierta paz entre los gobiernos congoleño y ruandés, este último acusado de apoyar al movimiento. EL M23 DENUNCIA QUE BURUNDI ESTÁ IMPIDIENDO EL RETORNO DE REFUGIADOS Mientras tanto, el M23, mientras asegura que está cumpliendo con el proceso de retirada tal y como prometió, ha dedicado este sábado una nueva crítica a las autoridades de Burundi, aliadas del Ejército de RDC, a las que acusa de impedir el retorno de refugiados congoleños a las ciudades vecinas al otro lado de la frontera, entre ellas la propia Uvira. "Los numerosos intentos de los congoleños de regresar voluntariamente a sus hogares, en particular en Uvira, Sangé, Luvungi, Kamanyola y las zonas circundantes, están siendo obstaculizados ahora mismo por las autoridades burundesas", ha lamentado el brazo político del M23, la Alianza del Río Congo (AFC) en un comunicado publicado este sábado. "La AFC/M23 deplora que a estas mujeres, niños y hombres, impulsados por la única esperanza de regresar a sus comunidades y reconstruir sus vidas, se les niegue el derecho fundamental a regresar a sus hogares en condiciones seguras, dignas y voluntarias", añade el comunicado, publicado en su cuenta de X.