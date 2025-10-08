RDCongo.- El CICR alerta de la "falta de acceso" a la sanidad en la provincia congoleña de Kivu debido a la violencia
MADRID, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -
El Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) ha alertado este miércoles de la "falta de acceso" a la sanidad por parte de la población de la provincia congoleña de Kivu debido al aumento de la violencia y a pesar de que siguen llegando heridos a las instalaciones sanitarias.
La organización ha denunciado que los medicamentos escasean en el 85% de los centros médicos y existe una "fuga de profesionales de la salud de alrededor de un 40%".
"Este deterioro es producto de la violencia armada y de la interrupción de las actividades de varias organizaciones humanitarias por falta de financiación", ha afirmado.
"Para muchas personas con heridas por arma, entre ellas mujeres y niños, recibir atención médica es muy complicado", ha advertido el CICR en un comunicado en el que ha puntualizado que los enfermos "no se encuentran personal cualificado una vez llegan a los centros de salud".
En este sentido, ha apuntado que el traslado de los heridos y enfermos se ha "vuelto muy difícil a raíz de los combates y las complicaciones para atravesar las líneas de frente".
"Algunos pacientes se ven obligados a caminar largas distancias, a riesgo de perder la vida, para poder recibir una atención acorde a sus necesidades. Hay otros, con heridas complejas y graves, que nunca llegan a tiempo al hospital", recoge el texto, que afirma que desde principios de este año, más del 70% de las instalaciones de salud han recibido heridos por armas de fuego.
"Sufrí una herida en Pinga en julio, en el territorio de Walikale, y me evacuaron hasta aquí para recibir atención", ha explicado Shukuru, a quien atendieron en el hospital general de referencia (HGR) de Beni, en Kivu Norte, a unos 300 kilómetros de donde resultó herido.
Es por ello que el CICR ha recordado que en virtud del Derecho Internacional, los heridos y enfermos "deben poder acceder a la atención que necesitan, y se debe proteger y respetar al personal y las instalaciones de salud".
Según la investigación realizada, el 91% de las instalaciones médicas en Kivu Norte y Kivu Sur han recibido, cada una, más de 5000 personas desplazadas internas desde enero de 2025.
"La mayoría de esas personas desplazadas llegan sin absolutamente nada y tienen dificultades para recibir atención médica", ha señalado.
