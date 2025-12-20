RDCongo.- El Consejo de Seguridad de la ONU renueva por unanimidad el mandato de la MONUSCO hasta diciembre de 2026

MADRID, 20 dic. 2025 (Europa Press) -

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha decidido este viernes --por unanimidad-- prorrogar durante un año el mandato de la Misión de Estabilización de la ONU en República Democrática del Congo (MONUSCO), donde el recrudecimiento de la ofensiva del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) --con la toma de la ciudad de Uvira en Kivu Sur-- ha provocado cientos de miles de desplazados en la última semana, a pesar del acuerdo de paz firmado hace pocos días en Washington.

"El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha renovado el mandato del MONUSCO por un año, (estará) vigente hasta el 20 de diciembre de 2026", ha indicado la propia MONUSCO en una escueta publicación en su cuenta en la red social X.

La decisión ha sido tomada por unanimidad, según ha aclarado la delegación de Eslovenia ante la ONU a través de la misma plataforma, con el propósito de enviar a las autoridades de RDC "una señal importante de apoyo a la paz, la protección de los civiles y un compromiso internacional sostenido".

Con la aprobación de esta resolución (2808), se mantendrán sobre el terreno los aproximadamente 11.500 efectivos militares destinados --como dotación máxima-- a la misión, así como "600 observadores militares y oficiales de Estado Mayor, 443 agentes de policía y 1.270 miembros de unidades de policía constituidas", de acuerdo con cifras de Naciones Unidas.

ALTO EL FUEGO PERMANENTE

El Consejo de Seguridad ha recalcado los objetivos y prioridades de la MONUSCO, entre los que se encuentran la protección de la población civil o el fortalecimiento de las instituciones estatales de RDC, y ha autorizado a la misión a "apoyar la aplicación de un alto el fuego permanente de conformidad con la resolución 2773 (2025)".

"El Consejo de Seguridad recuerda que la zona de operaciones de la misión se limita a las provincias de Kivu Norte e Ituri", ha incidido la ONU en un comunicado, recordando que esta pausa en la retirada acordada de la MONUSCO se debe a "la evolución de las condiciones de seguridad sobre el terreno" y que "el fortalecimiento de la presencia del Estado en las zonas de conflicto, principalmente en el este del país, es condición esencial para una paz duradera" en RDC.

El Consejo ha aprovechado la ocasión para reiterar su "enérgica condena" a la ofensiva lanzada por el M23 en Kivu Sur y ha exigido nuevamente a la milicia que "cese de inmediato su ofensiva y se retire". "Además, el Consejo de Seguridad exige que las Fuerzas de Defensa de Ruanda dejen de prestar apoyo al M23 y que se retiren del territorio congoleño", continúa la nota.

En la misma línea, se exige "que todos los grupos armados y las redes que los apoyan cesen inmediatamente todas las formas de violencia y otras actividades desestabilizadoras y depongan las armas", así como que las fuerzas militares congoleñas dejen de apoyar a "determinados grupos armados" y "continúen aplicando los compromisos asumidos por las autoridades congoleñas para neutralizar al grupo".

A principios de diciembre, la Unión Europea, Estados Unidos y varios países europeos pidieron a Ruanda y al M23 "cesar inmediatamente" su ofensiva en el este de RDC, cerca de la frontera con Burundi, apenas días después de que los presidentes de RDC y Ruanda, Félix Tshisekedi y Paul Kagame, respectivamente, firmaran en Washington un acuerdo para poner fin al conflicto.

Las conversaciones entre las partes arrancaron este año ante el recrudecimiento del conflicto a raíz de una ofensiva del M23, integrado principalmente por tutsis congoleños, que logró tomar las capitales de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, provocando airadas acusaciones de RDC contra Ruanda, que por su parte denuncia que Kinshasa reprime a los tutsis congoleños con apoyo de grupos armados.