RDCongo.- El Ejército congoleño anuncia que ha recuperado dos localidades de Kivu Sur entre combates cerca de Uvira

MADRID, 28 Dic. 2025 (Europa Press) - El Ejército de República Democrática del Congo ha anunciado que ha recuperado de manos de las milicias del Movimiento 23 de Marzo dos localidades de la provincia de Kivu Sur, en el este del país, en medio de nuevos combates contra los guerrilleros en los alrededores de la estratégica ciudad de Uvira. El portavoz del Ejército, el general Sylvain Ekenge, ha comparecido este pasado sábado para anunciar la recuperación de Makobola 1 y 2, en el territorio de Fizi, y que ahora mismo los combates se están concentrando en las localidades de Katongo y Kabimba, a siete kilómetros de Uvira. Los guerrilleros del M23 entraron en la ciudad el pasado 10 de diciembre y después anunciaron su intención de retirarse como gesto de buena voluntad hacia las mediaciones internacionales para concretar la paz en el este del país. Sin embargo, el Gobierno y el Ejército congoleño han denunciado que tal retirada nunca ha sucedido y que solo se trató de un engaño para granjearse la confianza de la comunidad internacional. Los militares han conseguido repeler todos los contraataques del M23, según informó por otro lado el portavoz de la 33ª región militar, el capitán Sylvain Bijanu, en declaraciones a la agencia oficial de noticias del país, ACP.