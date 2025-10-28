RDCongo.- El M23 acusa a las fuerzas gubernamentales de lanzar "una ofensiva de gran amplitud" en el este de RDC

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

El grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) ha acusado este martes a las fuerzas alineadas con el Gobierno de República Democrática del Congo (RDC) de lanzar "una ofensiva de gran amplitud en todas las líneas de frente" y ha denunciado la muerte de civiles por estos ataques, antes de resaltar que suponen una violación del acuerdo de alto el fuego entre las partes para intentar lograr un acuerdo político al conflicto.

Lawrence Kanyuka, portavoz de la Alianza Río Congo, encabezada por el M23, ha afirmado que la ofensiva ha sido lanzada en torno a las 3.00 horas (hora local) por parte de "las fuerzas de la coalición criminal del régimen de Kinshasa", incluidos "ataques con artillería pesada y drones contra zonas densamente pobladas en Kibati, Bibwe, Nyabiondo, Bukombo y sus alrededores".

"El régimen de Kinshasa ha incrementado sus flagrantes violaciones del alto el fuego, operando con impunidad en las líneas de frente y más allá de ellas. Mientras la comunidad internacional pide diálogo, el régimen caquistocrático de Kinshasa abraza por contra un camino de barbarie criminal y masacres orquestadas", ha señalado en un comunicado en su cuenta en la red social X.

Así, ha reseñado que "como resultado de esta agresión discriminada están muriendo niños y mujeres, mientras que el número de víctimas y desplazados aumenta de manera alarmante".

"Al sabotear todos los esfuerzos internacionales de paz, Kinshasa ha dejado claras sus intenciones: lanza una guerra contra el pueblo congoleño", ha explicado.

"Ante esta campaña asesina, la Alianza Río Congo/M23 no tiene más opción que ejercer su derecho a la legítima defensa", ha manifestado Kankuya.

"Emplearemos todos los medios necesarios para proteger a las poblaciones civiles y dejar fuera de combate a los criminales", ha zanjado, sin que las autoridades congoleñas se hayan pronunciado por ahora sobre estas acusaciones por parte del grupo rebelde.

Según las informaciones recogidas por el portal congoleño de noticias Actualité, los principales combates han tenido lugar entre los rebeldes y las milicias progubernamentales Wazalento en Kunyumba, cerca de Nyabiondo y en el territorio de Masisi, ubicado en la provincia de Kivu Norte (este), sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

Además, se habrían registrado combates entre estos grupos en Kibati, en el territorio de Walikale, también en Kivu Norte, parcialmente tomada --junto con la adyacente provincia de Kivu Sur-- en una ofensiva relámpago lanzada a principios de año por el M23, que cuenta con el respaldo de las autoridades de Ruanda.

El Gobierno de RDC y el M23 firmaron a mediados de octubre en Doha un acuerdo para crear un organismo de supervisión del alto el fuego, tras lo que Kinshasa reafirmó "su compromiso con lograr el cese de las hostilidades" y Kanyuka habló de un "avance significativo" y expresó su deseo de que "este acuerdo ponga fin a los reiterados ataques por parte de las fuerzas coaligadas del régimen de Kinshasa contra la población civil".

La firma del martes supone una continuación del proceso diplomático iniciado en Washington y que comprendieron una primera declaración de principios firmada en abril entre RDC y Ruanda para atajar la dimensión internacional del conflicto, seguida el 27 de junio por un acuerdo bilateral entre Kinshasa y Kigali, bajo la mediación de Estados Unidos y el citado acuerdo de alto el fuego pactado a finales de julio.

Las conversaciones arrancaron este año ante el recrudecimiento del conflicto a raíz de una ofensiva del M23, integrado principalmente por tutsis congoleños, que logró tomar las capitales de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, provocando airadas acusaciones de RDC contra Ruanda, que por su parte denuncia que Kinshasa reprime a los tutsis con apoyo de grupos armados como las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) --fundada por hutus huidos tras el genocidio en Ruanda en 1994-- y otras milicias locales.