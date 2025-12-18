RDCongo.- El M23 comienza su retirada de Uvira, en el este de RDC, a petición de EEUU

MADRID, 18 Dic. 2025 (Europa Press) -

El grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) ha comenzado este miércoles la retirada de sus fuerzas de la importante ciudad de Uvira, situada en la provincia de Kivu Sur, en el este de República Democrática del Congo (RDC), menos de una semana después de haberse hecho con su control y ante la presión de Estados Unidos sobre Ruanda, que apoya al grupo rebelde.

"Por razones de paz, nuestras tropas han comenzado a abandonar desde esta tarde la ciudad de Uvira", ha afirmado el grupo en una breve publicación en la red social X en la que ha acompañado su mensaje con un imágenes de sus efectivos saliendo a pie de la ciudad.

El M23 anunció en la víspera la salida de esta localidad, motivando la decisión "unilateral" en una "petición de la mediación estadounidense" en el marco del proceso de paz en el este de RDC. El grupo afirmó que preveía su retirada de la ciudad, la segunda más grande de la provincia, bajo las condiciones de una "desmilitarización" de la zona y de la "protección de la población".

A su vez, la Alianza Río Congo (AFC), una coalición político-militar liderada por el M23, ha defendido en su cuenta de la red social Fcebook que la decisión ha sido tomada "no bajo presión de nadie, sino para facilitar el proceso de paz".

"AFC-M23 acaba de hacer su parte", ha subrayado la coalición en otra publicación, horas antes de manifestar que la retirada no ha implicado "saqueos, robos, ruidos, violaciones (o) disturbios descontrolados". Asimismo, la Alianza ha argumentado que, si se ha retirado de Uvira, es porque el Gobierno de RDC "ya ha aceptado (sus) términos y condiciones".

A principios de diciembre, la Unión Europea, Estados Unidos y varios países europeos pidieron a Ruanda y al M23 "cesar inmediatamente" su ofensiva en el este de RDC, cerca de la frontera con Burundi, apenas días después de que los presidentes congoleño y ruandés, Félix Tshisekedi y Paul Kagame, respectivamente, firmaran en Washington un acuerdo para poner fin al conflicto.

Las conversaciones entre las partes arrancaron este año ante el recrudecimiento del conflicto a raíz de una ofensiva del M23, integrado principalmente por tutsis congoleños, que logró tomar las capitales de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur. La acometida provocó airadas acusaciones de RDC contra Ruanda, que por su parte denuncia que Kinshasa reprime a los tutsis congoleños con apoyo de grupos armados.