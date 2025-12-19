RDCongo.- El M23 denuncia nuevos ataques militares contra "zonas densamente pobladas" a pesar de su retirada de Uvira

MADRID, 19 Dic. 2025 (Europa Press) - Las milicias del Movimiento 23 de Marzo (M23) han denunciado este viernes nuevos ataques desde esta madrugada perpetrados por fuerzas congoleñas y burundesas contra "zonas densamente pobladas" de la provincia de Kivu Sur a pesar de su "gesto de paz" al anunciar su retirada esta semana de la estratégica ciudad de Uvira. El M23 denuncia que esta "coalición" congoleña-burundesa ha lanzado desde las 05.00, hora local, una serie de ataques con aviones no tripulados y fuerzas navales contra grupos de población y posiciones del grupo en la ciudad de Makobola. Media hora después, el M23 denunció un segundo ataque, también con aviones no tripulados y artillería pesada, contra la población de Minembwe. Estos ataques son un patrón que los guerrilleros llevan condenando desde hace semanas a pesar de los esfuerzos diplomáticos internacionales para alcanzar como mínimo un alto el fuego en el este de República Democrática del Congo (RDC). En un comunicado publicado en X, la Alianza del Río Congo, el brazo político del M23, ha indicado que estos ataques siguen ocurriendo a pesar de que las milicias declararon en su momento un alto el fuego unilateral "con espíritu de responsabilidad y para ofrecer una oportunidad real para el retorno de la paz" pero "el régimen de Kinshasa persiste en aplicar su plan de exterminio sistemático, en flagrante violación de todos sus compromisos". Durante las últimas 48 horas, por su parte, el Gobierno congoleño ha puesto en tela de juicio la veracidad de la retirada del M23 de la ciudad de Uvira. Primero, a través de las autoridades en la provincia de Kivu Sur cuyo portavoz, Didier Kabi, habla de una estrategia de "disimulo" para romper la vigilancia internacional y preparar un nuevo asalto. "Los convoyes de jeeps que hemos observado saliendo de la ciudad estaban casi vacíos, transportando únicamente a conductores y algunos otros efectivos" y que el M23, en realidad, se está dirigiendo a las mesetas de Uvira para reunirse con grupos armados locales precisamente en Ninembwe, uno de los territorios, según las milicias, atacados esta madrugada por la coalición congoleña burundesa. En su comunicado, recogido por la emisora Top Congo, el portavoz del Gobierno congoleño en Kivu Sur avisa que desde el jueves sus observadores han podido ver a "nuevas figuras" vestidas de civil en la ciudad de Uvira, lo que hace temer que algunos combatientes simplemente "hayan abandonado sus uniformes para mimetizarse con la población". El portavoz del Gobierno congoleño, Patrick Muyaya, ha criticado igualmente el anuncio de la retirada como una "maniobra de distracción" antes de insistir en que el M23 se ha declarado a sí mismo como ajeno a cualquier tipo de negociación, comenzando por el llamado "acuerdo de Washington" que selló cierta paz entre los gobiernos congoleño y ruandés, este último acusado de apoyar al movimiento. "Además, ¿a dónde van?" se preguntó Muyaya hace dos días, tras el anuncio de retirada del M23, en su cuenta de X. "¿Cuántos se van? ¿Qué están dejando tras de sí en la ciudad? ¿Fosas comunes? ¿Soldados disfrazados de civiles? ¿Cuánto crédito debemos darle a esta maniobra unilateral del hijo, el M23 para salvar a su padre ruandés?", se ha preguntado.