RDCongo.- El presidente de RDC denuncia varias violaciones de Ruanda del acuerdo de paz firmado en Washington

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente de República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, ha acusado este lunes a Ruanda de violar con varios bombardeos en Kivu Sur —en el este del país— el acuerdo de paz firmado el pasado jueves en Estados Unidos bajo los auspicios de la Administración de Donald Trump, más de cuatro meses después de que representantes de ambos países acordaran también en Washington los términos para la paz entre ambos países.

"Las Fuerzas de Defensa de Ruanda han realizado ataques con armamento pesado desde la ciudad ruandesa de Bugarama, causando importantes daños materiales y víctimas", ha declarado el mandatario congoleño en su discurso sobre el estado de la nación ante el Congreso, según ha recogido la emisora Radio Okapi.

Pese a ello, Tshisekedi ha mantenido que Kinshasa permanecerá "vigilante, sin ser pacifista; perspicaz, pero decididamente optimista". "Sigo convencido de que este punto de inflexión diplomático, aunque ciertamente exigente y a veces difícil, allana el camino hacia una solución donde la paz esté al alcance", ha manifestado.

El presidente congoleño ha querido subrayar que la situación a la que hace frente su país no es "un simple conflicto intercomunitario ni una guerra civil", así como tampoco "una simple rebelión interna".

"Se trata de una guerra de agresión indirecta que pretende desafiar nuestra soberanía sobre una zona estratégica, rica en minerales esenciales y con un potencial económico decisivo para el futuro de nuestra nación", ha argumentado.

Sus declaraciones han llegado apenas un día después de que las Fuerzas Armadas de República Democrática del Congo (FARDC) acusaran a las milicias del Movimiento 23 de Marzo (M23) y a sus "aliados" del Ejército ruandés de perpetrar bombardeos de artillería contra la población civil del este de RDC a pesar del acuerdo de paz.

Las conversaciones acerca del conflicto han arrancado este año ante el recrudecimiento del conflicto a raíz de una ofensiva del M23, integrado principalmente por tutsis congoleños, que logró tomar las capitales de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, provocando airadas acusaciones de RDC contra Ruanda.

Kigali, por su parte, denuncia que Kinshasa reprime a los tutsis con apoyo de grupos armados como las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) —fundada por hutus huidos tras el genocidio en Ruanda en 1994— y otras milicias locales.