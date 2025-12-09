RDCongo. La UE, Estados Unidos y varios países europeos instan a Ruanda y al M23 a "cesar inmediatamente" su ofensiva en RDC

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Unión Europea, Estados Unidos y varios países europeos han instado este martes al Gobierno de Ruanda y al Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldado por Kigali, a "cesar inmediatamente" su ofensiva en el este de República Democrática del Congo (RDC), cerca de Burundi, apenas días después de que los presidentes congoleño y ruandés, Félix Tshisekedi y Paul Kagame, firmaran en Washington un acuerdo para poner fin al conflicto.

Junto a la Unión Europea, los gobiernos de Estados Unidos, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Países Bajos, Suecia, Suiza y Reino Unido han expresado su "profunda preocupación por el recrudecimiento de la violencia en el este de RDC y la nueva ofensiva del M23" en los alrededores de Uvira, en la región de Kivu Sur, "que tiene un potencial desestabilizador para toda la región".

En este sentido, han expresado su "especial preocupación por el aumento del uso de drones de ataque y suicidas en el conflicto", subrayando que "esto representa una escalada significativa de los combates y supone un grave riesgo para la población civil", según reza un comunicado conjunto.

Si bien han pedido en particular a las tropas ruandesas que se retiren de territorio congoleño y al grupo armado que regrese a sus posiciones y cumpla con sus compromisos, han instado "a todas las partes a cumplir con sus obligaciones de proteger a la población civil, a adherirse a la resolución 2773 del Consejo de Seguridad de la ONU, a cumplir sus compromisos en virtud de los 'Acuerdos de Washington' y a reducir la escalada de inmediato".

A su vez, han solicitado a las partes que "eviten discursos y acciones que provoquen una escalada de la tensión o provoquen una grave amenaza para la población civil y que puedan socavar irreparablemente los importantes avances logrados", al tiempo que han instado además a "todos los actores involucrados a renovar urgente e inequívocamente su compromiso con el alto el fuego y a garantizar un acceso humanitario pleno, seguro y sin trabas".

Tshisekedi y Kagame firmaron junto al presidente estadounidense, Donald Trump, un pacto de "paz" alcanzado hace medio año que busca poner fin a "décadas de violencia y derramamiento de sangre". Según el inquilino de la Casa Blanca, el acuerdo "formaliza los términos acordados en junio, incluyendo un alto el fuego permanente, el desarme de las fuerzas no estatales, garantías para que los refugiados vuelvan a sus casas y justicia y rendición de cuentas para todos aquellos que han cometido atrocidades ilegales".

Las conversaciones arrancaron este año ante el recrudecimiento del conflicto a raíz de una ofensiva del M23, integrado principalmente por tutsis congoleños, que logró tomar las capitales de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, provocando airadas acusaciones de RDC contra Ruanda, que por su parte denuncia que Kinshasa reprime a los tutsis con apoyo de grupos armados como las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) —fundada por hutus huidos tras el genocidio en Ruanda en 1994— y otras milicias locales.