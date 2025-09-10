RDCongo: Mueren cerca de 20 personas en un nuevo ataque de un grupo vinculado a Estado Islámico en el este de RDC

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

Al menos 18 personas han muerto a causa de un nuevo ataque perpetrado en el este de República Democrática del Congo (RDC) por supuestos miembros de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), vinculadas a Estado Islámico, tras el asesinato el lunes de más de 70 personas en otro asalto en esta zona del país africano.

El presidente de la sociedad civil de Fotodu, Kinos Katuo, ha afirmado en declaraciones concedidas al portal congoleño de noticias Actualité que al menos 18 civiles han muerto durante el ataque contra esta localidad, situada en el territorio de Beni, en el corazón de la provincia de Kivu Norte.

Asimismo, ha resaltado que los atacantes incendiaron varios vehículos y se dieron a la fuga, antes de pedir a las fuerzas de seguridad que "lleven a cabo una operación militar para eliminar definitivamente la amenaza de los rebeldes de las ADF", que han incrementado los ataques en la zona durante las últimas semanas.

El suceso tuvo lugar un día después de que las ADF mataran a más de 70 personas durante un asalto contra un funeral en la localidad de Ntoyo, situada en el este de RDC, una zona sacudida por las operaciones de diversas formaciones armadas, si bien fuentes oficiales apuntaron a que la cifra de víctimas podría ser aún mayor.

La ADF surgieron en los años noventa en Uganda y son especialmente activas en el este de RDC, donde ha asesinado a miles de civiles. La formación sufrió una escisión en 2019 después de que su líder jurara lealtad a Estado Islámico en África Central (ISCA) --la rama del grupo yihadista en la región--, bajo cuya bandera actúa desde entonces.