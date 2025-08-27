RDCongo: Mueren cerca de 25 personas tras volcar un vehículo de transporte de pasajeros en RDC
RDCongo. Mueren cerca de 25 personas tras volcar un vehículo de transporte de pasajeros en RDC
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -
Alrededor de 25 personas han muerto a causa de un accidente de tráfico en República Democrática del Congo (RDC) en el que se ha visto implicado un vehículo de transporte de pasajeros, según han confirmado las autoridades, que han indicado que el suceso tuvo lugar en los alrededores de la localidad de Mwinedjungu (sur).
El administrador del territorio de Sandoa, Jean Augustin Tshijika, ha especificado que el suceso tuvo lugar en la madrugada del martes en la carretera que conecta Sandoa con Kasaji, antes de cifrar en 23 los fallecidos y achacar el suceso a una imprudencia del conductor, que habría superado el límite de velocidad.
Asimismo, ha especificado que los equipos de rescate no han podido acceder aún al interior del vehículo, por lo que se teme que la cifra de fallecidos pueda aumentar en las próximas horas, tal y como ha recogido la emisora congoleña Radio Okapi, en medio de las dificultades para levantar el vehículo por la falta de maquinaria apropiada.
Otras noticias de Accidente de tránsito
- 1
La etiqueta del tenis ya no rige en el US Open y algunos jugadores quieren que sea la norma
- 2
Tras 16 años de trámite, la Corte rechazó una demanda colectiva por jubilaciones y exhortó al Congreso a que nombre Defensor del Pueblo
- 3
Murió un joven de 22 años tras ser embestido por un toro de 700 kilogramos
- 4
Taylor Swift: el músico que la dejó por teléfono, su relación más tóxica y el actor que no soportó su fama