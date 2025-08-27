RDCongo: Mueren cerca de 25 personas tras volcar un vehículo de transporte de pasajeros en RDC

MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

Alrededor de 25 personas han muerto a causa de un accidente de tráfico en República Democrática del Congo (RDC) en el que se ha visto implicado un vehículo de transporte de pasajeros, según han confirmado las autoridades, que han indicado que el suceso tuvo lugar en los alrededores de la localidad de Mwinedjungu (sur).

El administrador del territorio de Sandoa, Jean Augustin Tshijika, ha especificado que el suceso tuvo lugar en la madrugada del martes en la carretera que conecta Sandoa con Kasaji, antes de cifrar en 23 los fallecidos y achacar el suceso a una imprudencia del conductor, que habría superado el límite de velocidad.

Asimismo, ha especificado que los equipos de rescate no han podido acceder aún al interior del vehículo, por lo que se teme que la cifra de fallecidos pueda aumentar en las próximas horas, tal y como ha recogido la emisora congoleña Radio Okapi, en medio de las dificultades para levantar el vehículo por la falta de maquinaria apropiada.