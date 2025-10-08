RDCongo.- Mueren cinco personas en un ataque de un grupo vinculado a Estado Islámico contra una mina de oro en RDC

MADRID, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos cinco civiles han muerto en un ataque perpetrado por supuestos miembros de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), vinculadas al grupo yihadista Estado Islámico, contra una mina de oro situada en la provincia de Kivu Norte, en el este de República Democrática del Congo (RDC).

Fuentes locales citadas por el portal congoleño de noticias Actualité han señalado que los asaltantes mataron a cinco mineros en el lugar antes de dirigirse hacia la localidad de Robinet, donde se enfrentaron a las Fuerzas Armadas presentes en la zona, situada en el territorio de Lubero, sin que las autoridades congoleñas se hayan pronunciado por ahora al respecto.

El presidente de la sociedad civil de Bapere, Kagheni Samuel, ha pedido a las fuerzas de seguridad que incrementen las operaciones para hacer frente a las incursiones de las ADF, que durante los últimos meses han recrudecido sus ataques, dejando cientos de civiles muertos en esta zona del país africano.

Las ADF surgieron en los años noventa en Uganda y son especialmente activas en el este de RDC, donde ha asesinado a miles de civiles. La formación sufrió una escisión en 2019 después de que su líder jurara lealtad a Estado Islámico en África Central (ISCA) --la rama del grupo yihadista en la región--, bajo cuya bandera actúa desde entonces.