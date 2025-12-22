RDCongo.- Mueren dos militares y más de 10.000 milicianos en combates en el oeste de República Democrática del Congo

MADRID, 22 Dic. 2025 (Europa Press) - El Ejército de República Democrática del Congo (RDC) ha anunciado este lunes la muerte de más de una decena de milicianos en enfrentamientos en la provincia de Mai-Ndombe, ubicada en el oeste del país, en el marco de los combates que se han saldado además con el fallecimiento de dos militares. Anthony Mualushayi, uno de los portavoces del Ejército congoleño, ha subrayado que los enfrentamientos se han saldado con la muerte de doce milicianos y la toma de un bastión del grupo a unos trece kilómetros de la localidad de Bolingo, ubicada en el territorio de Kwamouth. Asimismo, ha afirmado que los militares continúan con sus operaciones en la zona para "evitar todo resurgimiento de los milicianos Mobondo y garantizar una paz duradera a las poblaciones locales", según ha recogido el portal congoleño de noticias Actualité, sin que por ahora haya más detalles sobre las patrullas en la zona. La milicia Mobondo, activa en esta zona del país africano, está integrada principalmente por miembros de la comunidad yaka. Las acciones de este grupo en 2022, especialmente contra la comunidad bateke, derivó en la creación de grupos de autodefensa y en combates de tipo intercomunitario. El Ejército de RDC especificó en marzo que más de mil civiles habían muerto a manos de la milicia Mobondo desde junio de 2022, al tiempo que subrayó que en la zona se habían registrado "escenas de horror dignas de una película de Hollywood" a causa de los asaltos perpetrados por este grupo armado.