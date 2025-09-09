RDCongo.- Mueren más de 70 personas en un ataque de un grupo vinculado a Estado Islámico en el este de RDC

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

Alrededor de 70 personas han muerto en un ataque perpetrado por supuestos miembros de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), vinculadas al grupo yihadista Estado Islámico, contra un funeral en la localidad de Ntoyo, situada en el este de República Democrática del Congo (RDC), una zona sacudida por las operaciones de diversas formaciones armadas.

Un cura de la parroquia de Manguredjipa, situada en los alrededores, ha señalado en declaraciones concedidas al portal congoleño de noticias Actualité que los asaltantes irrumpieron en la localidad en torno a las 22.00 horas (hora local) del lunes.

"Lo que he visto es horrible. Asesinaron a casi todos los participantes en un funeral", ha relatado.

El jefe de la agrupación de Babika, Eugène Viringa, ha indicado que el balance de fallecidos podría ser incluso más elevado, mientras que un residente de Ntoyo que asegura haber participado en la recuperación de cadáveres ha asegurado que el número de fallecidos superaría el centenar, sin que las autoridades de RDC hayan dado por ahora una cifra oficial.

La ADF surgió en los años noventa en Uganda y son especialmente activas en el este de RDC, donde ha asesinado a miles de civiles. La formación sufrió una escisión en 2019 después de que su líder jurara lealtad a Estado Islámico en África Central (ISCA) --la rama del grupo yihadista en la región--, bajo cuya bandera actúa desde entonces.