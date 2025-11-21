RDCongo.- Mueren unos 90 civiles en ataques perpetrados esta semana en RDC por un grupo vinculado a Estado Islámico

MADRID, 21 Nov. 2025 (Europa Press) -

La Misión de Estabilización de Naciones Unidas en República Democrática del Congo (MONUSCO) ha denunciado este viernes la muerte de cerca de 90 personas en ataques perpetrados durante la última semana en el este del país por parte de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), que operan bajo la bandera del grupo yihadista Estado Islámico.

La misión ha expresado en un comunicado su "firme condena" a los ataques ejecutados por el grupo entre el 13 y el 19 de noviembre contra varias localidades en el territorio de Lubero, ubicado en la provincia de Kivu Norte, y ha resaltado que los mismos se han saldado con 89 civiles asesinados, entre ellos "al menos 20 mujeres y una cifra aún por determinar de niños".

Así, ha resaltado que al menos 17 civiles, "entre ellos varias mujeres que recibían atención en una maternidad", fueron asesinadas en un ataque ejecutado contra un centro de salud operado por la Iglesia Católica en Byambwe, asalto que incluyó además el incendio de cuatro edificios que acogían a pacientes.

La MONUSCO ha agregado que "otras localidades, incluidas Mabiango, Tunarudi, Sambalysa, Thucha y Butsili, se vieron afectadas también por graves abusos, incluidos secuestros, saqueo de suministros médicos, incendio de viviendas y destrucción de propiedades de comunidades que ya estaban expuestas a una vulnerabilidad humanitaria".

El jefe de la misión, Bruno Lemarquis, ha trasladado sus "sinceras condolencias" a las familias de las víctimas y ha subrayado que "la violencia cometida contra civiles, también en instalaciones médicas, podría constuir crímenes de guerra y violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario".

La MONUSCO ha reiterado además su compromiso con "mantener el apoyo a las comunidades y a las autoridades congoleñas a la hora de proteger a los civiles, evitar las violaciones de los Derechos Humanos y combatir la impunidad", para lo que trabaja con el Gobierno, el Ejército, socios regionales "Implicados en operaciones conjuntas" y actores locales.

La ADF surgieron en los años noventa en Uganda y son especialmente activas en el este de RDC, donde ha asesinado a miles de civiles. La formación sufrió una escisión en 2019 después de que su líder jurara lealtad a Estado Islámico en África Central (ISCA) --la rama del grupo yihadista en la región--, bajo cuya bandera actúa desde entonces.