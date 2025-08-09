RDCongo.- RDC pone al frente del Ministerio de Minas a Louis Watum Kabamba, ex ejecutivo del sector minero

MADRID, 9 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han designado este viernes al ex alto directivo del sector minero Louis Watum Kabamba como su nuevo ministro de Minas con la vista puesta en el aumento de la inversión extranjera y las exportaciones, todo ello en el marco de la reciente reestructuración del gabinete del presidente Félix Tshisekedi, según ha informado el propio Gobierno.

Watum, que reemplaza en el cargo a Kizito Pakabomba, ha estado al frente del Ministerio de Industria y Desarrollo de Pequeñas y Medianas Empresas, y ha desempeñado un rol fundamental en empresas mineras como la canadiense Ivanhoe Mines o la británica Randgold, además de participar en la cámara minera del país.

Dado su perfil empresarial, se prevé que Watum anteponga el comercio y la inversión a los intereses políticos, sobre todo en lo que al cobalto respecta al ser RDC uno de los principales productores mundiales de este metal.

Como parte de la renovación de su gabinete, Tshisekedi ha incluido también a varias figuras moderadas de la oposición entre las que se encuentra el ex primer ministro Adolfo Muzito, en el cargo durante el mandato de Joseph Kabila.

Entre las designaciones anunciadas destacan asimismo la del defensor de Derechos Humanos Guillaume Ngefa Atongoko, que fue director de la oficina de Derechos Humanos de la misión de la ONU (MINUSMA) en Malí, que se ocupará ahora del Ministerio de Justicia; o la de Floribert Anzuluni, designado candidato a las presidenciales de 2023 para la opositora Alternativa para un Nuevo Congo, quien se ocupará de la cartera de Integración Regional.

Tshisekedi, hijo del histórico líder opositor Étienne Tshisekedi --fallecido en 2017-- permanece en el cargo desde enero de 2019 tras ganar las elecciones presidenciales de 2018 de la mano de Unión para la Democracia y el Progreso Social (UDPS). Obtuvo un segundo mandato al lograr la victoria en los comicios de 2023.