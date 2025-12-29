RDCongo.- Suspendido el portavoz del Ejército de RDC por comentarios "estigmatizantes" contra la minoría tutsi

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) -

El portavoz del Ejército de República Democrática del Congo (RDC), Sylvain Ekenge, ha sido suspendido este lunes de sus funciones tras unas afirmaciones en las que "estigmatizó" a las mujeres de la minoría tutsi, después de advertir contra los matrimonios con ellas y dijo que buscaban tener hijos para mantener una "supremacía" étnica en la región, desatando una oleada de críticas, a las que se ha sumado el Gobierno de Ruanda.

El Ejército congoleño ha condenado las declaraciones de Ekenge "estigmatizando a la comunidad tutsi en la antena de la Radiotelevisión Nacional Congoleña (RTNC)" y ha dicho que ha sido "suspendido de sus funciones como portavoz de las Fuerzas Armadas de RDC", según un comunicado publicado por el Ministerio de Comunicación congoleño en su cuenta en la red social X.

Así, ha destacado que estas palabras de Ekenge "no reflejan en absoluto la posición oficial de RDC ni la del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República (Félix Tshisekedi), o el Gobierno". "Son incompatibles con los valores republicanos y las misiones constitucionales mandatadas a las Fuerzas Armadas congoleñas", ha sostenido.

"El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas reafirma, con plena convicción, su determinación a la hora de defender y proteger, con disciplina y profesionalidad, la soberanía y la integridad territorial de nuestro país, así como la seguridad de todas las congoleñas y congoleños, sin distinción alguna, hasta el sacrificio supremo", ha dicho.

Por ello, ha reclamado a "la totalidad de la población" que "muestre unidad y cohesión, y rechace todo discurso de odio, para apoyar a las Fuerzas Armadas de RDC en el cumplimiento de su noble misión" en lo que describe como "un periodo crucial", en referencia al conflicto abierto en el este con el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), integrado principalmente por tutsis congoleños y respaldado por Ruanda.

Las declaraciones de Ekenge han sido duramente criticadas por el ministro de Exteriores ruandés, Olivier Nduhungirehe, quien ha lamentado en su cuenta en X que "en este periodo festivo, en el que el milagro de la Navidad debería tranquilizar el espíritu, el régimen de Kinshasa coge el camino contrario y se hunde en un horror genocida que provoca vértigo".

En este sentido, ha vuelto a acusar a RDC de "colaborar" con las "genocidas" Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) --fundadas por hutus huidos de Ruanda tras perpetrar el genocidio de 1994--. "No contentos con bombardear y perseguir a los tutsis congoleños (...) ahora, el portavoz del Ejército congoleño retoma en la RTNC el primero de los 'Diez Mandamientos de los Hutu'" del periódico supremacista ruandés 'Kangura', de infausto recuerdo".

El citado medio publicó contenidos azuzando el odio étnico antes del genocidio de Ruanda y fue el equivalente impreso a la posteriormente establecida Radio Televisión Libre de las Mil Colinas (RTLM), acusada igualmente de propagar discursos de odio contra los tutsis antes y durante el genocidio de 1994.

Los 'Diez Mandamientos de lo Hutu' fue un documento publicado por 'Kangura', cuyo primer punto contemplaba que "todo hutu debe saber que una mujer tutsi, sea quien sea, trabaja por los intereses de su grupo étnico tutsi", por lo que pedía considerar como "traidor a cualquier hutu que "se case con una tutsi, emplee a una tutsi como concubina o le dé trabajo como secretaria o la tome bajo su protección".

CRÍTICAS DEL M23

En esta línea, el M23 ha acusado a Ekenge de "trazar paralelismos con la RTML, el instrumento de propaganda genocida de los Interahamwe/FDLR", en referencia a un grupo paramilitar hutu durante el genocidio y al grupo que opera ahora principalmente en el este de RDC y que está enfrentado precisamente al grupo rebelde.

"Estos comentarios forman parte de un patrón persistente, coherente con la etapa final de los preparativos para el genocidio, dirigido contra los congoleños tutsi en general, y las mujeres y los niños en particular. Esta retórica incendiaria pone a los tutsis congoleños en riesgo inminente", ha sostenido.

De esta forma, ha insistido en que las palabras de Ekenge y otras formuladas por las autoridades de RDC "constituyen violaciones claras y constantes del Derecho Internacional", antes de volver a acusar a Kinshasa de "violar sistemáticamente" el alto el fuego con "letales ataques aéreos y terrestres" en Kivu Norte y Kivu Sur, cuyas capitales están en manos del M23.

"El M23 pide a la comunidad nacional e internacional que reconozca la existencia de un genocidio inminente contra los tutsis congoleños, orquestado por el régimen de Kinshasa; la difusión deliberada de discursos de odio; la estigmatización, exclusión y discriminación sistemáticas (de los tutsis en RDC); y la continua violación del alto el fuego por parte de las fuerzas de Kinshasa", ha destacado.

"Este régimen genocida continúa imponiendo la guerra, separando familias y llevando a cabo una campaña de exterminio contra las poblaciones del este de RDC en general y contra la comunidad tutsi en particular", ha argumentado a través de un comunicado publicado el grupo rebelde, que encabeza la coalición Alianza Río Congo (AFC, según sus siglas en inglés) en su cuenta en X.

CONDENA POR PARTE DE BÉLGICA

Por su parte, el Gobierno de Bélgica, antigua potencia colonial, ha condenado igualmente las palabras de Ekenge, que ha descrito como "absolutamente impropias de un representante oficial". "Las condeno con la mayor firmeza", ha sostenido el ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot.

"Estoy profundamente conmocionado por las declaraciones que hizo el portavoz del Ejército congoleño, el general Ekenge, contra la comunidad tutsi", ha manifestado en su cuenta en X. "Todo discurso de odio debe ser rechazado en toda circunstancia. La armonía nacional sólo puede construirse en un espíritu de inclusión de todas las comunidades", ha zanjado.

Las palabras llegan en un momento delicado debido a las reiteradas acusaciones de Ruanda y el M23 contra RDC por supuestamente planear un genocidio de los miembros de la minoría tutsi congoleña, que usan como argumento para sus operaciones en el este del país africano para proteger a estas comunidades.

Tshisekedi y el presidente de Ruanda, Paul Kagame, firmaron el 4 de diciembre junto al inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, un pacto de "paz" alcanzado hace medio año y que ha recibido el nombre de 'Acuerdos de Washington' y que busca poner fin a "décadas de violencia y derramamiento de sangre".

Sin embargo, el Ejército de RDC y el M23 han cruzado desde entonces acusaciones sobre violaciones del alto el fuego y han pedido a los mediadores que intervengan ante la posibilidad de un nuevo conflicto a gran escala como el desatado a finales de 2024, cuando los rebeldes lanzaron una ofensiva que les permitió tomar las capitales y parte de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur.