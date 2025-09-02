RDCongo: Un tribunal congoleño condena al exministro de Justicia Mutamba a cinco años de inhabilitación por corrupción

MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

Un tribunal congoleño ha condenado este martes al exministro de Justicia Constant Mutamba a tres años de trabajos forzados y a cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por un caso de malversación. El presidente del tribunal de casación, el juez Jacques Kabasele, también ha dictaminado que el exministro no podrá votar, estará privado del derecho a la libertad condicional y tendrá que pagar los costes del proceso judicial por el caso de corrupción en su contra, vinculado a la empresa ficticia Zion Construction.

La Fiscalía había pedido diez años de trabajos forzados en su contra en virtud del artículo 145 del Código Penal congoleño, que contempla penas de hasta 20 años de trabajos forzados para aquellos funcionarios acusados por malversación. El exministro, quien se encuentra actualmente en prisión preventiva desde que fuera detenido en junio, ha acudido ante el tribunal de casación en medio de las protestas de apoyo frente a su residencia en la capital, Kinshasa, según ha recogido Actualité.