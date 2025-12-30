RDCongo.- UNICEF alerta de que la violencia sexual contra la infancia en RDC es "generalizada" y "estructural"

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) -

Un nuevo informe publicado este lunes por UNICEF revela que la violencia sexual contra la infancia en República Democrática del Congo es "generalizada" y "estructural", además de que los casos han empezado a aumentar de forma "alarmante" desde 2022, con hasta 35.000 registrados entre enero y septiembre de este año.

El informe --que detalla que hay casos documentados en comunidades de todas las provincias-- advierte de que el número real de víctimas podría ser mucho mayor, ya que muchos de los casos no llegan a ser denunciados y los afectados no son capaces de buscar ayuda debido al miedo, el estigma, la inseguridad o el acceso limitado a servicios especializados.

La violencia sexual --que azota especialmente a comunidades de Kivu del Norte, Kivu del Sur e Ituri-- se produce además en una situación "extremadamente peligrosa" de conflicto, con el constante desplazamiento de la población por los ataques, así como por un sistema de atención "precario" e ineficiente.

"Los trabajadores sociales describen cómo las madres caminan durante horas para llegar a las clínicas con sus hijas, que no pueden caminar tras haber sido agredidas. Las familias aseguran que el miedo al estigma y a las represalias las disuaden a la hora de denunciar el abuso", ha relatado la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell.

UNICEF resalta que se han empezado a registrar también "cifras alarmantes" en otros puntos del país, como en Kinshasa y Kasai, donde tanto la pobreza, como la inseguridad alimentaria y el abandono escolar han afectado al "grado de exposición de las niñas a la explotación y el matrimonio precoz".

La ONG ha denunciado además que en 2024 se registraron cerca de 45.000 casos de violencia sexual contra la infancia, lo que representa casi el 40% de todos los casos de violencia sexual denunciados, tres veces más que en 2022.

ADOLESCENTES Y DISCAPACITADOS, LOS QUE MÁS RIESGO SUFREN

UNICEF también ha advertido de que las adolescentes siguen siendo las más afectadas, siendo "la mayor proporción de supervivientes" por franja de edad. Asimismo, las barreras físicas, sociales y comunicativas de los niños y niñas dispacitados aumentan su vulnerabilidad ante este tipo de violencia, además de restringir su acceso a servicios de atención y a la justicia.

La violencia sexual en RDC se inserta además en una dinámica regional de aumento de estos casos de hasta un 30% en 2024. Los datos preliminares de 2025 tampoco son alentadores, ya que los casos registrados en la primera mitad de año podrían representar más del 80% de todos los casos documentados el pasado año.

La ONG ha recordado que los supervivientes de este tipo de violencia, además de sufrir profundas secuelas emocionales, se enfrentan a lesiones físicas, embarazos no deseados y un mayor riesgo de contraer VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

UNICEF, que ofrece atención clínica, apoyo psicosocial, así como espacios seguros a los supervivientes, ha podido atender a más de 24.200 niños y niñas de las provincias más afectadas en 2024, si bien ha advertido de que la inseguridad y los recortes en la financiación han obligado a reducir y suspender sus actividades a nivel mundial.

En la primera mitad de 2025 solo se financió el 23% de las intervenciones en materia de violencia de género en comparación con el 48% en el mismo periodo de 2022. Esto ha hecho que peligre la ayuda a cientos de miles de niños y niñas, entre ellos 300.000 en regiones afectadas por conflictos al este del país.

Por todo ello, UNICEF ha instado al Gobierno congoleño, así como a todas las partes en el conflicto y a los aliados internacionales a fortalecer la rendición de cuentas mediante el apoyo a las investigaciones, el enjuiciamiento de los perpetradores y la protección de supervivientes y testigos, y reforzar también la recopilación de datos y los sistemas de denuncia.

"Para abordar esta crisis de violencia sexual es necesario responder inmediatamente y cumplir con el Derecho Internacional en situaciones de conflicto. Los perpetradores deben rendir cuentas, y las mujeres y los niños y niñas deben recibir protección y apoyo", ha ha zanjado Russell.