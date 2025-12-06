RDCongo. UNICEF denuncia al menos siete niños muertos en bombardeos a escuelas de la provincia congoleña de Kivu Sur

MADRID, 6 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha denunciado que al menos siete niños han muerto esta semana en el este de República Democrática del Congo durante una serie de bombardeos ocurridos en la provincia de Kivu Sur, presuntamente efectuados por aliados del Gobierno congoleño en su lucha contra las milicias del M23, a pesar del proceso de paz en curso.

El representante de UNICEF en RDC, John Agbor, ha podido constatar que un primer ataque en una escuela primaria del territorio de Walungu causó la muerte a cuatro niños y, solo horas después, otra explosión en otra escuela no especificada mató a otros tres más. Al día siguiente ocurrió un nuevo ataque a un colegio en el territorio de Kabate, pero el número de víctimas todavía no ha podido ser confirmado.

En este contexto, el M23 ha denunciado que estos bombardeos ocurren desde territorio de Burundi, aliado de las autoridades congoleñas y, según sus estimaciones, los ataques de esta semana han costado las vidas de 23 civiles, una cifra que no ha podido ser verificada de forma independiente.

"Las bombas disparadas desde territorio burundiano han estado cayendo sin cesar sobre nuestras aldeas, matando a mujeres y niños, hiriendo a numerosos compatriotas y destruyendo hogares, escuelas y centros de salud", ha condenado el portavoz de la Alianza del Río Congo (AFC por sus siglas en francés, el brazo político del M23), Lawrence Kanyuka.

"Simultáneamente, desde territorio burundiano se coordinan y dirigen ataques con aviones de combate, drones y artillería pesada contra zonas densamente pobladas de Kivu Norte y Kivu Sur", en lo que la AFC percibe como "la realidad innegable" de que ha comenzado "una ofensiva militar metódicamente planificada destinada a implementar una campaña de exterminio contra los congoleños del este del Congo".

"La AFC/M23 condena con la mayor firmeza esta bárbara ofensiva terrorista, llevada a cabo conjuntamente por el régimen de Kinshasa y su aliado, Burundi, que ha causado un saldo provisional de 23 muertos y numerosos heridos. La AFC/M23 se solidariza con la población civil y condena enérgicamente la participación de Burundi en un conflicto puramente congoleño, mientras que nuestra lucha se centra en defender los derechos de nuestros compatriotas", ha añadido el grupo.

"Burundi haría mejor en centrar sus esfuerzos en mejorar las condiciones de vida de su población. La AFC/M23 reitera su compromiso de defender y proteger a la población civil por todos los medios", ha zanjado.