Reabierto el tramo de vía cortado por el incendio declarado hoy en el Pinar (El Hierro)

VALVERDE (EL HIERRO), 23 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Cabildo de El Hierro ha informado en la tarde de este sábado de la reapertura del tramo de vía cortado, entre el tramo comprendido entre la rotonda San Andrés-El Pinar y el núcleo urbano de El Pinar (carretera HI-4), una medida preventiva a consecuencia los conatos de incendio forestal que afectan desde este mediodía a la isla de El Hierro. Los conatos, uno de ellos en la zona de Las Asomadas, próximo a la carretera de La Cumbre, y el segundo, en las laderas próximas al Mirador de Las Playas, se declararon de forma simultánea en torno a las 14:15 horas de este sábado, según informó entonces la corporación insular en sus perfiles sociales. Frente a esta emergencia, junto a los efectivos terrestres, se han incorporado nueve medios aéreos del Gobierno de Canarias a las labores de extinción, entre ellos tres helicópteros de la EIRIF, otro perteneciente al GES de El Hierro, dos de la BRIF de La Palma, el 9D con base en Tenerife y un air tractor procedente de La Gomera. Además, de forma preventiva, el Centro de Coordinación de la Operativa Insular de la isla procedió a evacuar, de forma preventiva, la zona de acampada Hoya del Morcillo.