Reabre el aeropuerto de Múnich tras segundo cierre en menos de 24 horas por sospecha de drones

MÚNICH, Alemania (AP) — El aeropuerto alemán de Múnich reabrió el sábado por la mañana después de que las autoridades lo cerraran la noche anterior por segunda vez en menos de 24 horas tras nuevos avistamientos sospechosos de drones, dijo el aeropuerto en un comunicado.

Los cierres son los últimos tras misteriosos vuelos de aviones no tripulados en el espacio aéreo de países de la Unión Europea.

El aeropuerto, uno de los más grandes de Alemania, reabrió de forma gradual a partir de las siete de la mañana del sábado. Los aviones suelen empezar a despegar dos horas antes, a las cinco de la madrugada.

Al menos 6500 pasajeros se vieron afectados por el cierre nocturno del viernes al sábado, según el aeropuerto.

El cierre anterior, de la noche del jueves a la mañana del viernes, afectó a casi 3000 viajeros.

Las autoridades no han podido proporcionar por el momento información sobre el responsable de los sobrevuelos.

El incidente en Múnich fue el último en una serie de misteriosos avistamientos de drones sobre aeropuertos y otra infraestructura crítica en varios países miembro de la Unión Europea. Durante la noche se vieron también aviones no tripulados sobre una base militar en Bélgica.

Un incidente con drones en Oslo, la capital de Noruega, que forma parte de la OTAN pero no de la UE, también afectó los vuelos allí a finales del mes pasado.

Por el momento, no está claro quién es el responsable de estas acciones. Las autoridades europeas se mostraron preocupadas porque Rusia pueda estar detrás, aunque algunos expertos han señalado que cualquiera con aviones no tripulados podría ser el responsable. Moscú rechazó las acusaciones sobre su posible implicación, incluyendo en incidentes recientes con drones en Dinamarca.

El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, dijo que él y algunos de sus homólogos europeos discutirían las incursiones de drones y un “plan de detección y defensa" en una reunión este fin de semana en Múnich.

"Estamos en una carrera entre la amenaza de los drones y la defensa contra los drones. Queremos y debemos ganar esta carrera", manifestó en Saarbrücken, una ciudad del oeste del país donde participó junto al canciller de Alemania, Friedrich Merz, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en un acto para conmemorar el 35to aniversario de la reunificación alemana.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.