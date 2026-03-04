Reabre un turístico parque natural en Colombia tras su cierre por violencia paramilitar

El gobierno de Colombia anunció el miércoles que reabrirá el acceso al costero Parque Nacional Tayrona, una joya turística y territorio sagrado de comunidades indígenas en el Caribe, cerrado durante dos semanas ante alertas por violencia paramilitar.

El Tayrona, de unas 12.700 hectáreas con numerosas bahías y playas, es hogar de las etnias kogui, wiwa, arhuaco y kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, así como de especies endémicas en el departamento de Magdalena.

Las autoridades restringieron a finales de febrero la entrada de turistas a la reserva natural, debido a disputas en ese territorio por presiones de un grupo paramilitar contra sus pobladores.

El gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro había denunciado las recurrentes extorsiones por parte de los criminales, que se autodenominan como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Luisz Martínez, director de la entidad encargada de administrar los parques naturales de Colombia, aseguró que el Tayrona será reabierto a partir del jueves tras lograr varios acuerdos con las comunidades como el fortalecimiento de la fuerza pública y de otras instituciones del Estado.

Unos 70 uniformados a caballo llegarán a la reserva para garantizar la seguridad, según la policía.

El gobierno acusa a los paramilitares de ser un "actor criminal silencioso" que presiona a los pobladores para arremeter contra funcionarios estatales.

El organismo que dirige Martínez, Parques Nacionales Naturales de Colombia, había denunciado que en algunas zonas los habitantes realizaban "cobros no autorizados" a los turistas. También advirtió sobre episodios de "violencia" y amenazas contra los guardaparques.

Colombia vive su peor pico de violencia armada en una década, en medio de un fortalecimiento de los grupos armados ilegales tras la firma del acuerdo de paz con la guerrilla FARC en 2016.

Petro ha intentado negociar el desarme de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, que sostienen frecuentes enfrentamientos por el control territorial con el Clan del Golfo, el mayor cártel del narcotráfico del país.