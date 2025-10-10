Reacciones al Premio Nobel de la Paz para la líder opositora venezolana Corina Machado
10 oct (Reuters) - La líder de la oposición venezolana María Corina Machado ganó el viernes el Premio Nobel de la Paz por promover los derechos democráticos y luchar contra lo que el comité que entrega el galardón calificó de "dictadura" en el país sudamericano.
Las siguientes son algunas de las reacciones a la concesión del galardón:
EDMUNDO GONZÁLEZ, EXCANDIDATO PRESIDENCIAL OPOSITOR DE VENEZUELA
"¡Nuestra querida Maria Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena, Venezuela será libre!
BERNARDO ARÉVALO, PRESIDENTE DE GUATEMALA
"El Premio Nobel de la Paz es un merecido reconocimiento a tu lucha personal, valentía y determinación en la defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela. A través de ti, se reconoce también la importancia de la lucha por los valores democráticos, la libertad y dignidad humana en todo el mundo.
GUSTAVO PETRO, PRESIDENTE DE COLOMBIA
"Felicito a Wangari (Maathai) y a María Corina (Machado) por sus premios nóbeles. Wangari ha luchado por defender la vida en el planeta ante la crisis climática. De María Corina espero que ayude a que su país consiga el diálogo para mantener la paz.
STEVE CHEUNG, PORTAVOZ DE LA CASA BLANCA
"El Comité del Nobel ha dado pruebas de que antepone la política a la paz (...) El presidente (Donald) Trump seguirá haciendo acuerdos de paz, poniendo fin a las guerras y salvando vidas". (Compilado por Javier López de Lérida)
